Rand önce Pentagon’a baksın: Emekli Albay ABD'deki darbe ihtimalini yorumladı

Eylemler nedeniyle askerin sokağa indiği Amerika’da Beyaz Saray-Pentagon gerilimini yorumlayan Kırıkkanat, şunları söyledi:

O İHTİMAL ŞİMDİLİK ZAYIF

“Trump üst düzey generalleri Afganistan’daki savaşın kaybedenleri olarak suçlamıştı. Ayrıca Suriye kuzeyinden çekilme kararı almasına rağmen Pentagon’un buna direndiğini gördük. ABD Genelkurmay Başkanının kuvvetlere gönderdiği bir memorandum konuşuluyor. Dünyada olmaz denilen şeylerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Rand keşke bu ev ödevini yapsa da biz de gerçeği kaynağından öğrenebilsek. Rand’ın Türkiye’de darbe senaryolarını konu alan raporu manipülasyondu. Ülkelerine ihanet edenlerin dedikodularıyla hazırlanmış rant amaçlı bir rapordu. Şubattaki bir makalemde “ABD’de bir askeri darbe olasılığı var mı?” sorusuyla ödev vermiştim. Memorandumla meseleye bakıldığında; ev ödevi şeklinde sunduğum ihtimalin, tutarlı ve mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Ancak bunun bir darbeyle sonuçlanma olasılığı şimdilik zayıf görülüyor.”

Uyanık olmalıyız

Alp Kırıkkanat

Amerika’da korona salgınının büyümesiyle orduya ihtiyacın daha da artabileceğine işaret eden Alp Kırıkkanat, “Bu, kitlesel bir bütünleşmeyi sağlayabileceği gibi, ırkçılık ya da farklı nedenlerle çıkacak olayların arkasından büyük iç çatışmaları da tetikleyebilir. Başkanlık seçimleri sonrası farklı bir ABD karşımıza çıkabilir” dedi. Türkiye’nin bölgesindeki beklenmedik olaylara karşı uyanık olması gerektiğini vurgulayan emekli Albay, “Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki çıkarlarımız açısından ABD ile uyuşmazlıklar yaşıyoruz. Olaylar şimdilik Suriye ve Libya ekseninde cereyan ediyor. Fırsatları kollayarak, meseleleri tempolu ve uzun süreli bir maraton anlayışı içinde ele almalıyız” dedi.