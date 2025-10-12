Yeni Şafak
Refah kapısı bu hafta açılacak

04:0012/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Refah Sınır Kapısı.
İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasına ulaşılmasının ardından Gazze’deki Filistinli sivillere insani yardımların bugün (pazar) başlayacağını bildirdi.

Gazetedeki habere göre, aracılar Hamas'a, yarın sevkiyatın başlayacağını ve gaz ve diğer yakıtları içereceğini bildirdi. Gazeteye bilgi veren Hamas'tan üst düzey bir yetkili de, insani yardım ve diğer temel malzemelerin girişinin yarın başlayacağını ve Refah Sınır Kapısı'nın önümüzdeki haftanın ortasında iki yönde de sivillerin geçişine açılacağını aktardı.



