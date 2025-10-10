Refah Sınır Kapısı'nda AB misyonu yeniden başlayacak

"Trump anlaşması çerçevesinde, 14 Ekim'de, AB ve ilgili taraflarla koordinasyon içinde Refah Sınır Kapısı dönüşümlü olarak Mısır'a çıkış ve Gazze'ye giriş yönlerinde, iki yönde açılacak. 12 Ekim Pazar günü İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması operasyonları başlayacak. İsrailli yetkililer, geçiş kapısının altyapısının kısa sürede yeniden işler hale getirilmesi için çalışıyor. Refah dışındaki diğer geçiş noktalarından günde yaklaşık 600 tır insani yardım Gazze'ye ulaşacak. Personel geçişi sadece ağır klinik vakalarla sınırlı olmayacak, İsrail ve Mısır'ın ortak onayıyla isteyen herkesin geçişine izin verilecek."