Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türk ordusunun Suriye’deki ‘teröristlere’ destek verdiğini savunarak Ankara’ya ‘teröristlerin’ faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurma çağrısı yaptı. ‘Türkiye destekli militanların’ rejim ordusunun savunma hattını kırdığını ifade eden Moskova, “Bunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin militanlara destek verdiği ilk vaka olmadığına dikkat çekmek isteriz. Türk tarafını teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurmaya çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

Rus tarafı ayrıca sahadaki muhaliflere yönelik hava harekâtları düzenlediklerini iddia etti. Ruslar ayrıca, Türk tanklarının mevzilendikleri yerlere ilişkin İHA’larca çekilmiş görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. Moskova’nın bu tavrına cevap olarak Ankara’nın ise bazı angajman kurallarını devreye soktuğu iddia edildi. Rus medyasına göre dün Suriye rejimine silah taşıyan bir Rus askeri kargo uçağının Türk hava sahasına girişine izin verilmedi. Türkiye’nin Esed rejimine Rusya’dan tank ve silah taşıyan askeri gemilerin boğazlardan geçişini de engellemeye hazırlandığı iddia edildi.

OYNAT 00:21 TSK, rejim hedeflerini çok namlulu roketatarlar ile vurdu Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib kentinin Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK, Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. BiP'te paylaş

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Türkiye, İdlib çatışmasızlık bölgesinin korunmasını ‘beka meselesi’ olarak görülüyor. Doğu Guta, Halep, Hama, Humus başta olmak üzere Esed saldırılarından kaçan milyonlarca Suriyelinin sığındığı İdlib’den olası bir göç dalgası Türkiye açısından büyük bir ekonomik, sosyal ve güvenlik maliyeti anlamına geliyor ve böyle bir sonucu engellemek için yoğun diplomatik çabalar yürütülüyor. İdlib’deki TSK varlığı aynı zamanda Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât bölgeleri ile sınırlarına yönelik terör saldırılarına karşı önemli bir güvence niteliğinde. Irak ve Suriye kuzeyinden yönelen terörle mücadelesinde strateji değişikliğine giden Türkiye, topraklarını sınır ötesinden korumakta kararlı ve Adana Mutabakatı kapsamında bu bölgedeki askeri varlığın devamı zorunlu olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan dün İdlib’de harekât sürerken İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye, İran ve Rusya arasında gelecek ay Tahran’da İdlib konulu bir zirve planlandığını duyurdu. Ajansa göre, Tahran zirvesi öncesi bir Rus heyeti de Ankara’ya gelerek temaslarda bulunabilir. Bir Türk yetkiliye dayandırılan haberde ayrıca, Türkiye ve Rusya’nın İdlib çevresinde birlikte devriye gezme konusunu görüşebilecekleri ileri sürüldü. Tahran iddiasını doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında üçlü zirvesi yapılması için çalışma yürütüldüğünü ancak tarihin netlik kazanmadığını bildirdi.

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