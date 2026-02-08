Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Riyad’dan Şam’a güçlü destek: Stratejik anlaşmalar imzalandı

Riyad’dan Şam’a güçlü destek: Stratejik anlaşmalar imzalandı

09:348/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Suriye ve Suudi Arabistan arasında stratejik iş birliğine ilişkin anlaşmalar imzalandı
Suriye ve Suudi Arabistan arasında stratejik iş birliğine ilişkin anlaşmalar imzalandı

Suriye ile Suudi Arabistan arasında havacılık ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda stratejik iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Suriye ile Suudi Arabistan arasında stratejik iş birliğini derinleştiren kapsamlı anlaşmaların imzalandığı bildirildi. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, imza töreninde yaptığı konuşmada, Suriye’nin istikrar sürecine tam destek verdiklerini belirterek, sivil havacılık ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda büyük projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Halep’teki iki havalimanının modernizasyonu için yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını vurgulayan El-Falih, ekonomik yaptırımların esnemesiyle banka transfer kanallarının aktif hale getirildiğini aktardı. El-Falih, “ACWA Enerji destekli su projeleri ve ‘İpek Yolu’ dijital altyapı projesi gibi dev yatırımlar, Suriye’yi yabancı yatırımcılar için yeniden cazibe merkezi yapacak” dedi.

Tarafların telekomünikasyon, su yönetimi ve genel altyapı projelerinde de iş birliği konusunda mutabakata vardığı kaydedildi. İmza töreninde yapılan açıklamada, Suudi şirketlerin dijital altyapı yatırımları ve sanayi projelerinde aktif rol alacağı ifade edildi. Riyad yönetimi, Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü duyurdu. Suriye tarafı ise anlaşmaları, ülkenin yeniden inşa sürecinde dönüm noktası olarak değerlendirdi.



#Suriye
#Suudi Arabistan
#anlaşma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 TOKİ Başvuru Ücreti İadesi: 5000 TL'yi Hangi Bankadan, Kaç Günde Geri Alacaksınız?