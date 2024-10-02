Roma'da demir yolu ulaşımındaki arıza günlük hayatı felç etti

ABD’de Doğu ve Körfez kıyılarındaki liman işçileri ekim ayını işaret ederek grev uyarısında bulunmuşlardı. 45 bin işçiyi temsil eden Uluslararası Liman İşçileri Sendikası üyeleri, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle greve başladı. Dünyanın dört bir yanından ABD’ye gönderilen kargonun yarısından fazlası bu limanlardan geçiyor.