Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Romanya'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında geçici ateşkes çağrısı

Romanya'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında geçici ateşkes çağrısı

15:344/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılara ilişkin bölgedeki vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için geçici ateşkes çağrısında bulundu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da resmi temaslarda bulunan Toiu, Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'e ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Toiu, "Bölgedeki mevkidaşlarımla görüştüm ve bunu Avrupa Birliği'ndeki (AB) dışişleri bakanlarıyla da paylaştım. Bölgedeki gerilimin azaltılması için ortak bir yaklaşıma ihtiyacımız var." dedi.

ABD ve İsrail saldırılarının uluslararası kurallarla örtüşmediğini belirten Toiu, "Vatandaşlarımızın tahliyesini güvenli bir şekilde yönetmemizi sağlayacak geçici bir ateşkes olmalı." diye konuştu.

Toiu, İran'ın mevcut durumu nedeniyle Rusya'ya desteğini azaltabileceği değerlendirmesinde bulunarak, ülkesinin nükleer ile ilgili herhangi bir gruba katılımına ilişkin kararın güvenlik kurumları tarafından alınması gerektiğini kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



#ABD
#ateşkes
#İran
#Romanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu, İsim listesi açıklandı mı?