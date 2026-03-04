Romanya'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında geçici ateşkes çağrısı

Polonya'nın başkenti Varşova'da resmi temaslarda bulunan Toiu, Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'e ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Toiu, "Bölgedeki mevkidaşlarımla görüştüm ve bunu Avrupa Birliği'ndeki (AB) dışişleri bakanlarıyla da paylaştım. Bölgedeki gerilimin azaltılması için ortak bir yaklaşıma ihtiyacımız var." dedi.

ABD ve İsrail saldırılarının uluslararası kurallarla örtüşmediğini belirten Toiu, "Vatandaşlarımızın tahliyesini güvenli bir şekilde yönetmemizi sağlayacak geçici bir ateşkes olmalı." diye konuştu.

Toiu, İran'ın mevcut durumu nedeniyle Rusya'ya desteğini azaltabileceği değerlendirmesinde bulunarak, ülkesinin nükleer ile ilgili herhangi bir gruba katılımına ilişkin kararın güvenlik kurumları tarafından alınması gerektiğini kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.







