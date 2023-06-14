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Dünya

Rum kesimi Kıbrıs meselesine AB'nin müdahale etmesini istiyor

GKRY Cumhurbaşkanı Christodoulides, Kıbrıs sorununun 'Avrupa sorunu' olduğunu iddia etti. Rum lider, Brüksel'in Ada ile ilgili meselede harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

15:09 . 14/06/2023 Çarşamba
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GKRY Cumhurbaşkanı Christodoulides

GKRY Cumhurbaşkanı Christodoulides

Hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Ada'da çözüm peşinde değil, Türkiye'den taviz koparma peşinde koşuyor.

Her iki taraf da Kıbrıs meselesinin çözümü için masayı işaret eden Ankara'nın tavrını görmezden gelmeye çalışıyor.

GKRY Cumhurbaşkanı
Nikos Christodoulides
, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs sorunundaki çıkmaz konusunda daha fazla müdahil olması yönündeki önerisini yineledi.

Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'daki genel kurul toplantısında konuşan Christodoulides, meseleye uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB hukuku, değerleri ve ilkeleri doğrultusunda kapsamlı bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

AB'nin müdahale etmesini istedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) "Avrupa'nın vücuduna açılan bir yara" şeklindeki skandal bir ifadeyle söz eden Rum lider, Avrupa Parlamentosu'na "tüm çabaları" için teşekkür etti

Christodoulides, BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı bir çözüm için BM merkezli çerçevede daha fazla AB katılımı talep etti.

'Kıbrıs sorunu Avrupa sorunudur' iddiası

GKRY Cumhurbaşkanı, Kıbrıs sorununun "Avrupa çözümlerini gerektiren bir Avrupa sorunu" olduğunu savundu.

Kathimeri'nin haberine göre, Nikos Christodoulides, söz konusu meselenin çözümüne yardımcı olmak için AB'den Kıbrıs sorunuyla ilgili elçi atamasını da istedi.

Erdoğan'ın KKTC şartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti sırasında Rum kesimine önemli mesajlar vermiş, "Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir." demişti.



#Nikos Christodoulides
#Kıbrıs
#Avrupa Birliği
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