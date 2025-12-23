Rus generale bombalı suikast

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali iki ülkenin karşılıklı saldırıları sürerken, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir Rus general suikasta uğradı. Son bir sene içerisinde 3’üncü generalini suikast sonucu kaybeden Rusya’da Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayı’na bağlı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov’un patlamada ağır yaralandığını ve hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Rus general, aracının altına yerleştirilen bomba ile hedef alındı.

AĞIR YARALANDI KURTARILAMADI

Patlama, Moskova'nın güneyindeki Yasenevaya Caddesi'nde sabah 07.00 sıralarında, 12 numaralı binanın avlusunda meydana geldi. Sürücü, 2013 model Kia Sorento marka araca bindikten kısa bir süre sonra patlama gerçekleşti. Patlamanın şiddetiyle araçta sıkışan Sarvarov, kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelerde bacaklarında şarapnel yaraları, yüz kemiğinde kırık ve çoklu travma tespit edilen generalin durumunun kritik olduğu bildirilmişti. Soruşturma Komitesi, Sarvarov'un ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını, ancak yoğun müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Sosyal medyada patlama sonrasına ilişkin videolar paylaşıldı. Savarov’un aracının yandığı görülürken, çevredeki araçlara da hasar veren büyük bir patlamanın yaşandığı gözlemlendi.

UKRAYNA İSTİHBARATINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Petrenko, güvenlik ekiplerinin adli delilleri topladığını, tanıkları sorguladığını ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini söyledi. “Cinayetle ilgili çeşitli olasılıklar inceleniyor” diyen Sözcü, “Bunlardan biri de Ukrayna istihbarat servislerinin suçun organize edilmesindeki olası rolünü içeriyor" sözlerini sarf etti. Ukrayna’da Rus hedeflerin ve ölüm listelerinin yer aldığı ve bir site olan Myrotvorets’de Savarov’un da adı bulunuyordu. Saldırıdan kısa süre sonra Sarvarov'un bilgileri güncellenerek, fotoğrafının üstüne “İmha edildi” ibaresi yerleştirildi.

SURİYE’DE GÖREV ALMIŞTI

Saldırıda hedef alınan 56 yaşındaki Fanil Sarvarov, Rus ordusunun deneyimli isimleri arasında yer alıyordu. Mayıs 2024 itibarıyla korgeneral rütbesine terfi ettirilen ve Silahlı Kuvvetler Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Sarvarov, 1992-2003 yılları arasında Çeçenistan'daki çatışmalarda ve Oset-İnguş ihtilafında altı yıl boyunca aktif görev aldı. Generalin ayrıca 2015-2016 yıllarında Rusya'nın Suriye'deki askeri harekâtına katıldığı biliniyor.

İKİ GENERAL DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sarvarov bu yıl içinde öldürülen üçüncü Rus generali oldu. Nisan 2025'te Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı General Yaroslav Moskalik Moskova yakınlarında aracına yönelik patlamada hayatını kaybetti. Temmuz 2025'te de Rus Donanması Komutan Yardımcısı Mihail Gudkov Kursk bölgesinde öldürüldü.







