Rus lider Putin'den dikkat çeken ziyaret: Pekin'de mevkidaşı Cinping tarafından karşılandı

19:34 19/05/2026, Salı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret için Pekin'e ulaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Çin’in başkenti Pekin’e geldi. Yarın düzenlenecek devlet töreninin ardından Şi Cinping ile baş başa görüşecek olan Putin’in ziyareti, ABD Başkanı Trump’ın Pekin temaslarının hemen ardından gelmesiyle dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi.

Çin'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, havalimanında Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından karşılandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin için yarın sabah Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Putin, aynı gün ülkesine dönecek.

Trump'ın ardından resmi ziyarette bulunması dikkat çekti

Rus liderin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler sonra Çin'i ziyaret etmesi dikkati çekiyor. ABD Başkanı, 13-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

Bu, Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25. ziyaret olacak. Ziyarette tarafların ekonomik işbirliği konuları ile stratejik ilişkilere odaklanması bekleniyor.



