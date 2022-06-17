Rus ordusu asker toplamak için iş ilanları açtı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus ordusu tanksavar bombacılarından, şoförlere ve keskin nişancılara kadar her türlü elemana ihtiyaç duyduğunu bildiren binlerce pozisyonun reklamını yayınlamaya başladı. İlk olarak BBC Rus servisi tarafından bildirilen listeler, birkaç günde bir yeniden yayınlanmaya veya güncellenmeye başladı.
Rus ordusu savaşmak için uygun erkekleri çağırarak ve yedek askerleri yeniden harekete geçirmeye çalışarak askerlerin saflarını genişletmek için bir işe alım kampanyası başlattı.
Ukrayna'dan sadece birkaç yüz mil uzaklıktaki bir yerde yayınlanan bir iş ilanında, şunlar yazıyor:
“Yeteneklerinizin sınırlarını test edin! Hayır, sınırlarınızı boş verin, her gün kendinizi aşmaya hazır mısınız?"
İşe alma çabaları özellikle St. Petersburg'da bariz olarak görüldü. Bu ayın başlarında şişirilmiş bir gülümseyen, üniformalı subay figürü yoldan geçenlere el salladı ve profesyonel bir orduda hizmet etmenin avantajları hakkında daha fazla bilgi edinmek için onları askere alma ofisine çağırdı.