Rus ordusu asker toplamak için iş ilanları açtı

Rus ordusu savaşmak için uygun erkekleri çağırarak ve yedek askerleri yeniden harekete geçirmeye çalışarak askerlerin saflarını genişletmek için bir işe alım kampanyası başlattı.

Ukrayna'dan sadece birkaç yüz mil uzaklıktaki bir yerde yayınlanan bir iş ilanında, şunlar yazıyor:

“Yeteneklerinizin sınırlarını test edin! Hayır, sınırlarınızı boş verin, her gün kendinizi aşmaya hazır mısınız?"

İşe alma çabaları özellikle St. Petersburg'da bariz olarak görüldü. Bu ayın başlarında şişirilmiş bir gülümseyen, üniformalı subay figürü yoldan geçenlere el salladı ve profesyonel bir orduda hizmet etmenin avantajları hakkında daha fazla bilgi edinmek için onları askere alma ofisine çağırdı.

DÜNYA Ağlayan Rus askerleri böyle sitem etti: Şu an tek istediğim şey kendimi öldürmek

FOTOĞRAF 16 Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 23'üncü gününde devam ediyor. ​Ukrayna cephesinden gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. TELEFON GÖRÜŞMESİNE ULAŞILDI<br><br>İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna Güvenlik Servisi bir Rus askerinin telefon görüşmesine ulaştı. KENDİLERİNİ BACAKLARINDAN VURUYORLAR<br><br>Söz konusu telefon konuşmasında bir Rus askeri annesine ülkelerine dönebilmek için kendilerini Ukrayna mermileri ile bacaklarından vurduğunu anlatıyor. UKRAYNA MERMİSİ ARIYORLAR<br><br>Asker görüşmede, kendi birliğinin kullandığı Rus AK-74'lerde bulunan 5,62 mm kurşun yerine Ukrayna ordusunun 7,62'lik mermilerinden bulmak istediğini söylüyor. Ukrayna Güvenlik Servisi iki ordunun farklı kurşunlar kullandığını, bu yüzden Rus askerlerinin Ukrayna mühimmatlarını ele geçirmeye çalıştığının altını çizdi. ASKERLERİN ÇOĞU BUNU YAPIYOR<br><br>Söz konusu konuşmaya göre, asker annesine 'Pek çok Rus askerin bunu zaten yaptığını' da sözlerine ekliyor. KAÇAN ASKERLERE AĞIR YAPTIRIM VAR<br><br>Rus ordusu cepheden kaçan ya da kendisini göreve elverişsiz hale getiren askerlere çok ağır cezalar uyguluyor. Bu nedenle askerlerin komutanlarını Ukrayna saldırısında yaralandıklarına ikna etmek için 7,62'lik mermiler ile kendilerini bacaklarından vurduğu belirtiliyor. EN AZ 7 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ<br><br>ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çatışmalarda şu ana kadar en az 7 bin Rus askerinin öldüğünü ve 14 ila 21 bin arasında askerin de yaralandığını tahmin ediyor. Rus askerinin telefon görüşmesi ortaya çıktı: Eve dönmek için başvurdukları yöntem dehşete düşürdü Ukrayna Güvenlik Servisi, bir Rus askerinin annesi ile yaptığı telefon görüşmesine eriştiklerini öne sürdü. İstihbarat servisi, Rus askerlerinin ülkelerine geri dönebilmek için başvurdukları yöntemi açıkladı. Bu iddia tüm dünyayı dehşete düşürdü. BiP'te paylaş

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