Rus paralı askerleri Ortadoğu ve Afrika'da güvenlik sorunu haline geldi

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya, Ortadoğu, Afrika ve Güney Amerika'daki askeri ve siyasi varlığını her geçen gün güçlendiriyor.

Suriye'ye 2015 yılından itibaren askeri destek vermeye başlayan Rusya, bu ülkeye çok sayıda paralı asker gönderdi ve Esed rejiminin ayakta kalmasında büyük rol oynadı.

Rusya'nın hamleleri bu ülke ile sınırlı değil. Venezuela, Zimbabve, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Sudan, Mısır, Yemen, Libya ve Kırım gibi bölgelerdeki çatışmalarda Wagner gibi şirketlerin özel paralı askerleri aktif rol alıyor.

Son dönemde Wagner'in en çok öne çıktığı ülkelerden biri ise Libya. Darbeci Hafter güçlerine destek veren Rus paralı askerleri, Trablus'a yönelik saldırılarda ön cephede savaşıyor.

Peki, Wagner nasıl bir organizasyon ve neden Libya'da Hafter güçlerine destek veriyorlar? Libya'nın Rusya-Türkiye arasında yeni bir rekabet alanı olması ilişkileri nasıl etkileyecek?

Bu soruların yanıtlarını uzun süredir Rus paralı askerlerin dünya genelindeki varlığını inceleyen Bulgar gazeteci Ruslan Trad'a sorduk.

Trad, Rusya'da yasal olmamasına rağmen, 'Wagner'in Kremlin'le derin bağlantılarının olduğuna dikkat çekerek, "Bugün paralı asker şirketleri geçmişe göre çok daha fazla işleve sahip ve çok daha gölgeli. Bu açıdan Wagner, ABD'li Blackwater'den daha farklı bir yapılanma" dedi.

Wagner'in herhangi bir taahhüt oluşturmadan, herhangi bir zamanda ve mekanda kullanılabildiğini vurgulayan Trad, "Rusya'da ölen paralı askerler için anıtlar, madalyalar olmasına rağmen, bu tür gruplar Rusya'da resmi olarak tanınmıyor. Wagner'in ne olduğunu görmek için SSCB dönemine ve Afganistan savaşının köklerine bakabiliriz. Wagner modeli bir çeşit geri dönüştürülmüş Sovyet fikridir ancak yeni hırs ve farklı araçlarla" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN NÜFUZ ALANLARINDA HEP ONLAR VAR!

Rusya'nın nüfuz sahibi olmak istediği ülkelere Wagner gibi paravan örgütleri gönderdiğine dikkat çeken Bulgar gazeteci Trad, şu ifadelere yer verdi:

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"Wagner, istikrarsız ülkelere sağlanan hizmet paketi olarak yorumlayabiliriz. Mesela Orta Afrika Cumhuriyeti ve Suriye bu paketin tipik bir örneği. Çok pahalı ve iyi donanımlı güvenlik şirketi olarak hizmet ediyorlar. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde madenleri ve doğal kaynakları, Suriye'de ise stratejik alanların korunmasını sağlıyorlar. Libya, Rusya'nın çıkarlarının ve nüfuzunun arttığı bir başka bölge. Bölünmüş ve kaosun olduğu Libya'da hem yerel hem de yabancı çok sayıda askeri birim var. Wagner, Libya'nın batısındaki cephelerde konuşlanmış ve önemli bölgelerde koruma sağlıyorlar. Akdeniz ve Sahel bölgesinde önemli istihbarat topluyorlar"

RUSLAR NEDEN HAFTER'İ SEÇTİ?

"Rusya, CIA ile geçmişte derin bağlantıları olan Hafter saflarında savaşmayı tercih etti?" sorusuna yanıt veren Trad, "Ruslar ilk önce Hafter'i stratejik bölgelerdeki nüfuz vaatleri ve petrol sahalarının gelişimine verilecek tavizler nedeniyle seçti. Ruslar için Hafter'in geçmişi önemli değil. Bu konuya pragmatik yaklaşıyorlar. Hafter'in vaatleri yerine getirip getirmeyeceğini çok sorgulamıyorlar. Rusya'nın 2011'de Kaddafi rejimine karşı güç kullanılmasına izin veren BM kararını onayladığını hatırlayalım. Ruslar ideolojiyi kamu için kullanıyorlar, sahadaki adımları ise daha farklı" diye konuştu.

Trablus'ta Wagner Rus paralı askerlerinden ele geçirilen malzeme ve teçhizatlar

LİBYA'DE HERKES VAROLMAK İSTENİYOR

"Libya stratejik açıdan oldukça önemli bir bölge. Sahel bölgesi ve Avrupa'nın güneyinde yer alıyor. Rusya'nın doğrudan askeri üsleri olan Mısır ve Sudan'a ise komşu. Akdeniz'de önemli payları da var. Kısacası Libya sadece Rusların değil, BAE, Fransa, İtalya ve diğer ülkelerin daha fazla varlık ve kaynaklara erişmek istediği ağız sulandırıcı bir ısırıktır"

Geçtiğimiz aylarda, Libya'daki Rus paralı askerlerden biri general rütbesinde 10 asker meşru Trablus Hükümeti'nce öldürülmüştü.

LİBYA'DA TÜRKİYE-RUSYA REKABETİ Mİ YAŞANACAK?

Libya'daki çatışmaların seyrinin nasıl olacağı ile ilgili ciddi belirsizlikler olduğunu belirten Trad, "Libya, Suriye'den çok farklı bir arazi. Büyük ülke, seyrek nüfus ve uzak şehirler... Bingazi ile Trablus arasında 1000 kilometre mesafe var. Bunlar askeri harekat için oldukça önemli şeyler. Ayrıca, her şehirde milisler var ve bir hükümeti tanımıyorlarsa, kendi başlarına hareket etmeye hazırlar. Örneğin Misrata, Trablus hükümetinin bir parçası olmasına rağmen hareket özgürlüğü olan güçlü bir şehir. Misrata'nın kendi ait hava kuvvetleri, milisleri, büyük bir limanı var" dedi.

TÜRKİYE'NİN TARİHSEL POZİSYONU GÜÇLÜ

Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki çıkarlarının farklı olduğunu belirten Trad, tarihsel açıdan Ankara'nın güçlü bir pozisyonunun olduğuna dikkat çekti:

"Türkiye destekli güçler ile Rus paralı askerleri belki çatışabilir ancak bu olsa bile, iki ülke gözle görülür bir şey yapmayacaktır zira kimse çatışmayı alevlendirmek istemeyecektir. Bu çatışmalarda neden 'vekil' güçlerin kullanıldığına güzel bir örnektir. İki ülkenin Libya'da farklı çıkarları var. Libya Türkiye'nin tarihsel açıdan güçlü pozisyonu olan bir bölge."

RUSYA VE TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARI ÇATIŞIYOR

Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilere şüpheyle yaklaştığını belirten Trad, "Her iki ülke küresel öneme sahip bölgesel güç ve çoğu zaman çatışan çıkarlara sahip. Suriye konusunda stratejik hedefleri değişmesi nedeniyle Ankara, önemli bir şey yapmadan İdlib'deki gelişmeleri izleyecek gibi görünüyor. Libya'daki durum ise biraz farklı. Ruslar orada yeni bir oyuncu ancak Türkiye değil. Ankara'nın Libya'daki varlığını sürdürmek ve nüfuz sağlama çabası Rusya'dan çok daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

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