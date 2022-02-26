Dünya Rus yayın organlarına dünya ülkelerinden yayın engeli
AVRUPA

Rus yayın organlarına dünya ülkelerinden yayın engeli

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalden sonra dünya genelinde uygulanan yaptırımlardan yayın kuruluşları da etkilendi. Avusturalya'da RT'ye yayın yasağı getirildi.

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Rus yayın organlarına dünya ülkelerinden yayın engeli
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Rusya'nın saldırgan Ukrayna işgali devam ediyor. Üçüncü gününe giren işgal harekatında tüm şiddetiyle çatışmalar devam ederken savaşa karşı Ukrayna'nın yanında yer alan ülkeler art arda yaptırım kararlarını açıklıyor.

Ekonomik anlamda Rusya'yı derin bir krize sokmayı amaçlayan yaptırımlarla devlet kurumları, yetkililer hedef alınırken, Rus şirketler de bu yaptırım listelerine dahil ediliyor.

AVUSTRALYA RT'NİN YAYININI DURDURDU

Bu kapsamda Rusya'nın dünyaya yayın yapan Russia Today (RT) ve Sputnik gibi kuruluşları ülkelerin hedefinde.

Bu kapsamda RT'ye Avustralya'da yayın yasağı getirildi.

MOLDOVA DA SPUTNIK'İ KARARTTI

Bir diğer Rus yayın kuruluğu Sputnik'in ise Moldova hükümetinin engeline takıldı.

Moldova, kuruluşun internet sitelerinin yayınının bugünden itibaren sonlandırıldığını, radyo yayının ise 7 Mart tarihinden itibaren sonlandırılacağını açıkladı.

Ukraynalılar Rus tanklarını önüne yatarak engellemeye çalıştı
OYNAT 00:41
Ukraynalılar Rus tanklarını önüne yatarak engellemeye çalıştı
Ukrayna halkı, Rusya'nın işgal girişimine karşı direniyor. Ukraynalı siviller, Çernigiv kentinde ilerleyen Rus tanklarını, önüne yatarak engellemeye çalıştı.


TÜM AVRUPA'DA YASAKLANABİLİR

Benzer şekilde, Polonya da iki gün önce RT ile bazı Rus televizyon kanallarını uydu, kablo yayın ağları ve internet platformlarından çıkarmıştı.

Avustralya'nın kararı sonrası Avrupa Gazeteciler Federasyonunun (AEJ), RT'nin tüm Avrupa ülkelerindeki yayınlarının yasaklanması talebinde bulunduğu kaydediliyor.

Facebook da Rusya devlet medyasının reklam yayımlamasına ve para kazanmasına yasak getirmişti.

Benzer yayın kuruluşlarına karşı, farklı ülkelerden benzer adımlar atılması bekleniyor.

Rus işgalinin ve bombaların gölgesindeki Ukrayna'dan çarpıcı fotoğraflar
FOTOĞRAF 14
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Peter Cziborra REUTERS
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Emilio Morenatti AP
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Alexander Ermochenko REUTERS
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Evgeniy Maloletka AP
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Maksim Levin REUTERS
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Emilio Morenatti AP
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Emilio Morenatti AP
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Sergey Bobok AFP
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Daniel Leal AFP
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Alex Lourie REDUX PİCTURES
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Evgeniy Maloletka AP
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Sergei Supinsky AFP
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Mikhail Palinchak POOL-REUTERS
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Emilio Morenatti AP
Rus işgalinin ve bombaların gölgesindeki Ukrayna'dan çarpıcı fotoğraflar
Rus güçleri Putin'in emriyle perşembe günü sabah saatlerinde Ukrayna'ya karşı askeri harekat başlattı. Başkent Kiev dahil pek çok şehir bombardıman altında. Kuşatmada üçüncü gün geride kalırken şu ana kadar 3'ü çocuk 198 sivil hayatını kaybetti. Halkın sığınaklarda tedirgin bekleyişi ise sürüyor. İşte savaşın göbeğinde yer alan Kiev ve birçok şehirden çarpıcı fotoğraflar...


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