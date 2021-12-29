Dünya Rusya 2021i Batı ile gerginliğin gölgesinde geçirdi
ASYA

Rusya 2021'i Batı ile gerginliğin gölgesinde geçirdi

Rusya, 2021'de ABD, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile tarihinin en soğuk ve gergin ilişkilerini yaşadı. Yılın başından itibaren Rusya ile Batı arasındaki süregelen siyasi ve diplomatik gerginlik Ukrayna sınırları ve Karadeniz üzerinde askeri eylemlere dönüştü.

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Haber Merkezi AA
Rusya 2021i Batı ile gerginliğin gölgesinde geçirdi
Arşiv

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya'dan 17 Ocak’ta döner dönmez Moskova'da havalimanında gözaltına alındı ve hapis cezasına çarptırıldı.

Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısı yapan AB ve ABD, Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı. Rusya, yaptırımların, kötü olan ilişkilere büyük ölçüde zarar verdiğini duyurdu. Değişik gerekçelerle yıl boyunca her iki taraf zaman zaman diplomatlarını karşılıklı sınır dışı etti.

Rusya, AB ile örgüt olarak ilişkisinin olmadığını ve bu ilişkilerin altyapısını Brüksel'in tek taraflı kararları ile yok ettiğini açıkladı.

Biden'ın Putin'e “katil” yakıştırması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile göreve başlaması sonrasında 26 Ocak'ta telefon görüşmesi yaptı. Putin, Biden'a Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin tüm dünyanın çıkarına olduğunu belirtti.

Çok geçmeden Biden bir televizyon röportajında Putin'in "katil" olduğunu öne sürdü ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söyledi.

Rusya, Biden'ın bu açıklamasından sonra Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'u Moskova'ya çağırdı. Putin, Biden'a, "Ona sağlıklar dilerim. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir." ifadeleriyle cevap verdi.

Gerek NATO gerekse AB'den "Rusya'nın saldırganlığını artırdığı ve frenlenmesi gerektiği" yönünde açıklamalar gelmeye başladı.

Karadeniz’de gerilim

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı ve ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermesi suları ısındırmaya başladı. Rusya, NATO'nun Karadeniz'de varlığını güçlendirme girişimlerine gerekli cevabı vereceğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etti. Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik çabalarına da tepki gösterdi.

Savaşa hazırlık durumu denetimlerine başlayan Rusya, 15 savaş gemisini Karadeniz'e gönderdi. 2 Rus askeri birliği ile 3 hava indirme birliğini ülkesinin batıdaki sınırlarına konuşlandıran Rusya, Arktika'da askeri kapasitesini artırdı, yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da tatbikat düzenledi.

NATO ülkeleri ile Rusya'ya ait askeri uçaklar birbirlerine yakın bölgelerde devriye ve keşif uçuşlarını artırdı.

Kremlin, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan'in "istişareler için Washington'a gitmesini tavsiye etti. Kısa bir süre sonra Sullivan, istişarelerde bulunmak üzere ülkesine gitti.

Rusya, birliklerini Ukrayna sınırlarından geri çekti

Rusya, 22 Nisan'da, Güney ve Batı Askeri birliklerinin tatbikatlarını sona erdirdiğini ve birliklerin geri çekeceğini bildirdi.

Putin, ertesi gün, yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınmasıyla ilgili kararı imzaladı.

İsviçre'de Putin-Biden zirvesi

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden, 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya geldi. Görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride, Rusya ve ABD'nin, gerginlik dönemlerinde dahi, stratejik alanda öngörülebilirliği sağlama, silahlı çatışma risklerini ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik ortak hedeflere doğru ilerleme kaydedebileceklerini gösterdikleri belirtildi. Zirve sonrasında her iki ülke büyükelçilerini tekrar görev yerlerine geri gönderdi.

Tatbikattan önce Karadeniz'de İngiltere ile gerginlik

Karadeniz'de başlayan "Sea Breeze-2021" Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatına NATO üyesi 30'dan fazla ülke katıldı. Tatbikatın başlamasına 5 gün kala Karadeniz, Rusya ile İngiltere arasında gerginlik sahası oldu.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te, İngiltere'ye ait "Defender" adlı savaş gemisine "sınır ihlali" gerekçesiyle Rus donanmasından uyarı ateşi yapıldığı bildirildi.

İngiltere ise Rusya Savunma Bakanlığının İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açıldığı iddialarını reddetti.

Rus ordusu, tatbikat nedeniyle son dönemde Karadeniz'deki askeri faaliyetlerini arttırdı.

Sea Breeze 2021 sürerken Rusya yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 20 uçak ve helikopterin katıldığı, S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinin de yer aldığı denetim tatbikatı gerçekleştirdi.

Rusya, Karadeniz kıyısındaki Krasnodar bölgesinde de S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri, bir tatbikat daha yaptı.

Rus ordusu Tsirkon hipersonik füze test etti

Moskova, ABD ve NATO'nun silah konusunda eşitliği gerekçesiyle Barents Denizi'nde Tsirkon hipersonik füzesini test ettiklerini duyurdu. Füze ilk defa nükleer denizaltıdan da fırlatılarak test edildi. Putin, füzenin 2022'de Rus donanmasına teslim edileceğini açıkladı.

"Zapad-2021" Rusya-Belarus ortak tatbikatı

Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikatı "Zapad-2021", iki ülkenin poligonlarında yapıldı. Avrupa sınırına yakın bölgeler dahil olmak üzere Rusya ve Belarus'ta, 10-16 Eylül’de yapılan tatbikatta 200 bine yakın asker ve personel görev yaptı. NATO, sınırlarına yakın bölgelerde yapılan tatbikata tepki gösterdi.

Rusya, NATO misyonlarının faaliyetini durdurdu

NATO'nun Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etme kararı üzerine, Rusya da NATO'nun Moskova'daki misyonlarının faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik Rusya-Belarus Birlik Devleti programını onaylayan kararnameyi ve "Birlik Devleti Savaş Doktrini"ni imzaladı.

Batı, Belarus'taki göçmen krizinden Rusya'nın sorumlu olduğuna dair suçlamalarda bulundu. Rusya ise düzensiz göçmen krizine Batı'nın sebep olduğunu savundu.

Belarus ile AB arasında göçmen krizinin yaşandığı günlerde Rus stratejik bombardıman uçakları Belarus hava sahasında devriye uçuşuna başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 1982'den bu yana yörüngede faal olmayan bir uydusunu füzeyle vurduğunu açıkladı. ABD, Rusya'nın bu eylemini eleştirdi.

Yılın sonlarına doğru Rusya'nın Ukrayna'yı "işgal etmeye" yönelik hazırlıklar yaptığı iddia edilmeye başlandı. Kremlin ise iddiaları yalanladı. Bu gelişmeler üzerine, yine Karadeniz bölgesinde hem havada hem de denizde NATO ve Rusya'ya ait uçak ve gemilerin eylemleri arttı. Rusya, NATO'nun eylemlerini "meydan okuma" olarak nitelendirdi.

Putin ile Biden arasında 2. zirve ve güvenlik garantileri

Putin ve Biden 7 Aralık'ta video konferans yoluyla görüştü. Putin, Biden'dan, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti talebinde bulundu. Rusya, söz konusu güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerini ABD ve NATO'ya iletildiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağını yayımladı.

Tekliflerde, "ABD, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçmesi ve bu ülkelerin askeri üslerini kullanmamasını, iş birliği yapmaması" istendi.

Putin, Batı'ya gönderdikleri güvenlik teklifinin "ültimatom" olmadığını söyleyerek kendilerine güvenlikle ilgili derhal garanti verilmesini istedi. Rusya ve ABD arasında güvenlikle ilgili müzakerelerin ilk turunun 2022 başında yapılacağı bildirildi.

Ayrıca Rusya-NATO Konseyi'nin de 12 Ocak'ta toplanması bekleniyor.

Tüm bu açıklamalarla birlikte, kısa bir süre önce Rusya Savunma Bakanlığı, NATO2nun Rusya ile geniş çaplı bir silahlı çatışmaya hazırlanma yönünde hedefi olduğunu açıkladı.

NATO Genel Sekreteri'nden Rusya’ya Ukrayna’nın doğusundaki gerilimi düşürme çağrısı
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri'nden Rusya’ya Ukrayna’nın doğusundaki gerilimi düşürme çağrısı

Ruslar paniğe kapıldı: Bayraktar TB2'yi 'acil' koduyla duyurdular
FOTOĞRAF 34
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Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) ilk kez Avrupa'da kullanılması dengeleri değiştirdi, ödü kopan Ruslar havalanan uçağı 'acil' koduyla duyurdu.<br>
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Rus medyası Ekim ayı sonunda Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rus ayrılıkçıları vurmasıyla başlayan dönemde neredeyse her gün yeni haberlere yer veriyor.<br>
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Türkiye'den kalkış yapan bir kargo uçağının rotasının Ukrayna olduğunu bildiren Rus medyası, söz konusu uçakta yeni Bayraktar TB2'lerin sevk edildiğini ileri sürdü.<br>
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Rus askeri araştırmacı Akim Apachev, gelişmeyi 'acil' olarak niteleyip \"Ukrayna Il-76'sı şu anda gizlice 'Türk kuşları'nın yeni parçalarını taşıyor. Uçak Tekirdağ Çorlu'dan havalandı\" ifadesini kullandı.<br>
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Bölgenin Bayraktar insansız hava araçlarının eğitim sahası olduğunu kaydeden Apachev, kargo uçağının ise Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Odesa'ya iniş yaptığını iddia etti.<br>
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Askeri gözlemci Akim Apachev, ilk saldırının ardından yine Rus medyasına konuşmuş, Kiev yönetiminin elindeki 30 insansız hava aracının yalnızca Donbas için değil, aynı zamanda Rusya için de ciddi bir meydan okuma olduğunu savunmuştu.<br>
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Apachev, yaşanılan Bayraktar paniğini şu sözlerle anlatmıştı: \"Evet, Türk kuşları yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar. Hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı.<br>
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Evet, Rusya yanlısı militanların hava savunmasının (resmi olarak) bu araca karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok. Kendi tahminlerime göre, Ukrayna ordusu 30'dan fazla Bayraktar TB2 birimiyle donanmış durumda. Ve bu, her şeyden önce, yaklaşan olaylara bir şekilde tepki vermesi gerekecek olan Rusya için ciddi bir zorluk.\"<br>
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DÜNYA TWITTER MESAJIYLA DUYMUŞTU <br>Ukrayna ordusu 26 Ekim Salı günü akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yaparak Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiğini duyurmuştu.
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Ukrayna'nın ilk saldırının ardından yeni Bayraktar TB2'ler alacağını duyurduğu saatlerde cephe hattında silah sesleri duyuldu, bir asker yaralandı. Ancak asıl bomba, Ukrayna askerlerinin yayınladığı bir videoyla patladı.
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Yerel medya, Granitnoye bölgesinde Türk üretimi Bayraktar SİHA'larıyla yeni bir saldırının gerçekleştiğini bildirdi. Gazeteci Yuri Butusov, Rus yanlısı ayrılıkçıların top atışlarının ardından Bayraktar TB2'nin havalandığını, ateşlenen füzelerle Granitnoye bölgesindeki en az iki iki top bataryasının yok edildiğini yazdı.<br>
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Askerlerin paylaştığı görüntüler beklendiği gibi Rusya'da ses getirdi. Rus medyası, askerlerin başarılı saldırının ardından kutlama yapmalarını haberlerinde özellikle öne çıkardı. Ayrıca, komuta merkezindeki askerlerin konuşmalarından cephe hattında yeni bir saldırı planlandığı da yine Rus medyasındaki haberlerde göze çarpan detaylar arasında.<br>
Title
DENGELER DEĞİŞTİ <br>İngiltere'nin Rusya'ya karşı imzaladığı anlaşma 'Savaşa hazır' manşetleriyle duyurulurken, Ukrayna parlamentosu geçen hafta sınır muhafızlarının ateşli silah ve askeri ekipman kullanmasına izin veren düzenlemeyi onayladı.
Title
İngiltere, Rusya ile yaşanan gerginlikler nedeniyle Ukrayna'ya savaş gemileri ve füze satma kararı aldı. İngiliz basını, Moskova'nın tüylerini diken diken eden anlaşmayı 'Savaşa hazır' başlıklarıyla sundu. Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev yönetimini cesaretlendirdiğini ileri sürdü.<br>
Title
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, binlerce göçmenin Polonya sınırında mültecilerin kamp kurmasıyla birlikte artan Rus saldırganlığına karşı, Ukrayna'nın deniz yeteneklerini geliştirmeyi kabul etti. Varşova yönetimi, Vladimir Putin'i sınır krizini Belarus diktatörü Alexander Lukaşenko ile birlikte düzenlemekle suçluyor.<br>
Title
Kasım ayı başlarında İngiltere, denizdeki varlığını geliştirmesi için Ukrayna ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma sayesinde, Kiev İngiliz savaş gemileri ve füzeleri satın almak için İngiltere'den kredi bulabilecek.<br>
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Anlaşma, iki mayın önlem gemisinin satın alımını, sekiz füze gemisinin ortak üretimini, silah sistemlerinin teslimatını ve mevcut gemileri güçlendirmeyi içerecek. Ayrıca deniz altyapısının inşası için ülkeye bir firkateynin ortak üretimi ve teknik desteği sağlanacak.<br>
Title
Ben Wallace, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Yuriyovych Reznikov ile yaptığı ortak açıklamada, İngiltere'nin 'Ukrayna halkıyla omuz omuza olduğunu' söyledi. Açıklamada, \"Hükümetlerimizin düşman olma veya herhangi bir şekilde Rusya Federasyonu'nu stratejik olarak kuşatma veya baltalama arzusu yoktur. Rusya'nın Ukrayna sınırları etrafındaki askeri yığınağı ve faaliyetinden endişe duyuyoruz\" denildi.<br>
Title
İngiltere'nin Ukrayna'ya 600 asker gönderiyor olması da, Moskova'yı çileden çıkarmış durumda. Rus medyası, Rus yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna ordusunu Tochka-U füzeleriyle vurmaya hazırlandığını yazdı.<br>
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UYDUDAN APAÇIK GÖRÜNDÜ <br>ABD merkezli Maxar Technologies tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna sınırına yaptığı devasa yığınağın büyüdüğü açık şekilde görüldü.
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Fotoğrafları yorumlayan Amerikan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) uzmanları, yaklaşık 10 bin insanın yaşadığı sınır kenti Yelnya'daki askeri tesislerin son günlerde yüzde 17 arttığını söylüyor.<br>
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Analizlere göre, Bayraktar TB2 SİHA'ların devreye girmesiyle savaş uçaklarını ve tanklarını Ukrayna sınırına gönderen Putin ateş hattında yaklaşık 100 bin asker bekletiyor.<br>
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Öyle ki, askeri birliklerden bazıları 2 bin mil (3 bin 200 kilometre) uzaklıktaki Novosibirsk'ten Yelnya'ya getirildi. Uydudan alınan karelerde Yelnya'da 1200'ü aşkın tank göze çarpıyor.<br>
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Askeri üste T-80U tankları, İskender kısa menzilli balistik füze sistemleri, 2S1 Gvozdika ve 2S19 Msta obüsleri, BM-21 çoklu roket atarlar, karadan havaya füze sistemleri ve TOS-1 ağır roket sistemleri var.<br>
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ARADA FARK VAR <br>Ukrayna sınırına yakın Rus kasabası Yelnya yakınlarında tankların, zırhlı birimlerin ve topçuların yanı sıra kara birliklerinin biriktiğini gösteren bir önceki uydu görüntüleri, geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı.
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Politico haber kaynağı, uydu fotoğraflarının, Rusya'nın bu baharda büyük bir yığınağın ardından Ukrayna sınırına bir kez daha asker ve askeri teçhizat yığdığı yönündeki son haberleri doğruladığını bildirmişti.<br>
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NATO'DAN NET MESAJ <br>NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna sınırı yakınında son haftalarda geniş çaplı ve alışılmadık şekilde yoğunlaştığını kaydetti.
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Stoltenberg, \"Şimdi Rusya'ya tansiyonu düşürme konusunda net bir mesaj göndermenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Şeffaf olun ve Ukrayna ile çevresindeki durumun tırmanmasından kaçının\" dedi.<br>
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ABD: PUTİN'İN NİYETİNİ BİLMİYORUZ <br>ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, Ukrayna sınırındaki askeri yığınaktan duydukları kaygıyı dile getirip Rusya lideri Putin'in tam olarak ne yapmaya çalıştığını bilmediklerini söyledi.
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ABD merkezli kar amacı gütmeyen analiz grubu CNA'nın Rusya araştırmaları programı direktörü Michael Kofman, geçtiğimiz haftalarda Washington Post'a verdiği demeçte, ortada şüpheli bir durum olduğunu vurgulayarak, \"Mesele şu ki, bu bir tatbikat değil. Bir eğitim egzersizi gibi de görünmüyor. Bir şeyler oluyor ama tam olarak ne oluyor?\" diye konuşmuştu.<br>
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PLANLAR GÖZDEN GEÇİRİLİYOR <br>Öte yandan, Ukrayna ile savaşın eşiğindeki Moskova, Kiev'in Türkiye'den Bayraktar satın alması üzerine planlarını gözden geçirmek durumunda kaldı. Kremlin yönetimi şu ana kadar bununla ilgili ne yapacağını henüz tam anlayamamış durumda.
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Rus basını, Türkiye'nin ayrıca Ukrayna'ya ek Bayraktar şok drone'ları satmaya başladığını ileri sürdü. Haberlere göre, söz konusu insansız hava araçlarından biri Keşan yakınlarındaki bir hava üssünden uçarken görüldü ve akşam saatlerinde Ukrayna toprakları üzerinde gözlemlendi.<br>
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Donetsk'teki Rus yanlısı ayrılıkçı milisler ise, çaresiz. Telegraph konuşmalarında, “Bayraktar, Donetsk'te cephe hattında uçmaya başladı. Telmanovo yönünde mevzilerimizi aştı ve şimdi Dokuchaevsk yönünde ilerliyor\" sözleri duyuldu.<br>
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Rusya lideri Vladimir Putin 2021'in ilkbaharında Kırım çevresi ve Ukrayna çevresine sayıları 100 bini aşan bir ordu yığmış, savaş korkusu Karadeniz çevresinden dünyaya yayılmıştı.<br>
Ruslar paniğe kapıldı: Bayraktar TB2'yi 'acil' koduyla duyurdular
Avrupa'daki ilk saldırıdan yaklaşık bir ay sonra Türkiye'den havalanan bir uçağın rotasını izleyen Rus medyası, "Türk kuşları'nın yeni parçalarını taşıyor" başlığıyla haberi verdi.

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