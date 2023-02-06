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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: İki adet İl-76 uçağı Türkiye'ye gönderilmeye hazır

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 74 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan iki adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır olduğunu duyurdu.

10:50 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un talimatıyla 100 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır duruma geçtiği belirtildi.

'YARDIMA HER ZAMAN HAZIRIZ'

Bunun için 2 adet İl-76 uçağının hazırlandığı kaydedilen açıklamada Kurenkov'un değerlendirmelerine de yer verildi. Kurenkov, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, vatandaşlarının kendilerini zor durumda bulduğu dost bir devletin yardımına her zaman hazırdır." ifadesini kullandı.


Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

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Okullar tatil mi olacak? 6 Şubat Pazartesi için gözler valilik açıklamasında
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#rusya
#kahramanmaraş
#türkiye
1 saat önce
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: İki adet İl-76 uçağı Türkiye'ye gönderilmeye hazır
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