Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: İki adet İl-76 uçağı Türkiye'ye gönderilmeye hazır

Kar yağışı yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere çok sayıda il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yarıyıl tatili 6 Şubat Pazartesi sona eriyor. Milyonlarca öğrenci ikinci dönem için ders başı yapacak. İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı geldi. Kar yağışı nedeniyle hem veliler hem de öğrenciler okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. İstanbul, Ankara, Muş, Bingöl, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Sivas, Tunceli, Şırnak ve Bitlis olmak üzere çok sayıda ilde okullar tatil edildi. Kar tatili olan iller hangisi? 6 Şubat 2023 pazartesi günü okullar tatili oldu mu? Hangi illerde kar tatili yapılacak. Sizler için tatil olacak illeri derledik.