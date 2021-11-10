Rusya araç muayenesini kaldırıyor: Haksız kazanç kapısı haline geldi

Rusya'da 'Tehosmotr' adlı araç muayene istasyonları bir süredir tartışma konusu. Sıfır kilometre araçta dahi kusurların bulunduğu ve muayene işlemlerinden haksız kazanç elde edildiği iddiaları toplumun gündeminde. Konuyu Meclis'e taşıyan Rus hükümeti bir dizi adımlar attı.

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Duma'da kabul edildi

Araç teknik muayenesinin (tehosmotr)bazı istisnai durumlar dışında tamamen kaldırılmasını öngören yasa teklifi, parlamentonun alt kanadı Duma'daki ilk oylamada kabul edildi. Yeni yasa için Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, "Çoğu araç sahibi için hayatı kolaylaştıracak" yorumunu yaptı.

Artık muayene zorunlu değil

Tasarıya göre, özel otomobil ve motosiklet sahipleri, yalnızca kayıt olurken, sahibini değiştirirken, tasarımını değiştirirken ve aracın ana bileşenini değiştirirken ve ancak araç dört yaşından büyükse teknik muayeneden geçmek zorunda kalacaklar. Diğer durumlarda "tehosmotr" gerekmeyecek.

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Ticari araçlar için geçerli

Yeni düzen özel otomobiller için geçerli olacak, otobüsler, kamyonlar ve taksiler için daha önce olduğu gibi teknik denetim zorunlu olacak.

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