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Rusya Devlet Başkanı Putin Wagner'e iki seçenek sundu: Ya orduya katılın ya da gidin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonundan halka seslendi. Wagner'in isyanının ardından ilk kez konuşan ve "Toplumumuz güçlendi" diyen Putin, kan dökülmesini önleyen Wagner'in komutanlarına ve askerlerine de teşekkür etti. Putin ayrıca "Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus’a gidecekler" ifadelerini kullandı.

22:19 . 26/06/2023 Pazartesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında, "Ayaklanmanın organizatörleri ülkelerine ihanet ederek, yanlarında olanlara da ihanet etmiş oldular. İsyancılar askerlerin birbirlerini öldürmesini istediler, Kiev’in istediği de buydu" dedi. Putin'in açıklamaları şöyle:

Ayaklanmanın organizatörleri ülkelerine ihanet ederek, yanlarında olanlara da ihanet etmiş oldular. İsyancılar askerlerin birbirlerini öldürmesini istediler, Kiev’in istediği de buydu.

"WAGNER GÜÇLERİNİN ÇOĞU VATANSEVER KİŞİLER"

Wagner güçlerinin çoğu vatansever kişiler, silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı. Rus vatandaşlarına dayanışmaları ve vatanseverlikleri için teşekkür ediyorum.

  • Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim. Wagner grubunun savaşçılarının ve komutanlarının büyük çoğunluğunun aynı zamanda halkına ve devletine bağlı Rus vatanseverler olduğunu biliyorduk ve emindik.

"SÖZÜMÜ TUTACAĞIM"

  • Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler. Belarus'a gitmek isteyen Wagner üyelerine söz veriyorum, sözümü tutacağım.

Toplumumuz birleşmiştir, isyanın başından itibaren isyanı bastırmak için devletin tüm organları harekete geçmiştir.


#Rusya
#Vladimir Putin
#Wagner
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