Rusya Devlet Başkanı Putin'den Avrupa mesajı: Enerji konusunda tekrar çalışabiliriz

21:059/03/2026, Pazartesi
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle bölgedeki petrol üretiminin gelecek ay tamamen durabileceğini belirterek Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji piyasalarında ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Putin, Avrupa’dan uzun vadeli ve siyasi konjonktürden bağımsız bir iş birliği sinyali gelmesi halinde Rusya’nın enerji alanında Avrupalı şirketlerle yeniden çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle bölgedeki petrol üretiminin tümüyle sona erebileceğini belirterek, Avrupa ile enerji alanında tekrar çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Putin, başkent Moskova’da Rus hükümet yetkilileriyle enerji sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.

Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarının bir haftada yüzde 30 arttığına işaret eden Putin, "Mevcut yüksek emtia fiyatlarının kesinlikle geçici olduğunu anlamak gerekiyor. Bu çok açık bir şey." dedi.

Putin, Rus şirketlerinin mevcut yüksek enerji fiyatlarından faydalanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa’nın Rus doğal gazı ithalatını tümüyle durdurmayı planladığını belirten Putin, Rusya’nın da daha öncesinde Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını durdurabileceğini söyledi.

Putin, Hürmüz Boğazı’nın gelişmeler nedeniyle kapandığına dikkati çekerek, "Bu güzergah üzerindeki nakliyeye bağlı petrol üretimi gelecek ay tamamen durabilir." ifadesini kullandı.

Rusya’nın güvenilir ortaklarına enerji sevkiyatını sürdürdüğünü dile getiren Putin, "Avrupalı şirketler bize uzun vadeli, sürdürülebilir, siyasi konjonktürden bağımsız ortak bir çalışma sunmaya karar verirlerse, Avrupalılarla çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Bununla birlikte Putin, ortak çalışma için Avrupa’dan "sinyal" gelmesi gerektiğini kaydetti.


