Putin'den askeri hamle: Rus ordusundaki personel sayısını artırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki askeri personel sayısını 1 milyon 502 bin 640’ı asker olmak üzere toplam 2 milyon 391 bin 770’e çıkaran kararnameyi imzaladı. Karar imzalandığı anda yürürlüğe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki askeri personel sayısını 2 milyon 391 bin 770'e çıkaran kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 502 bin 640'ı asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2 milyon 391 bin 770 olarak belirlendi.

Söz konusu karar, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi.

Putin, 2024'te imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 500 bini asker olmak üzere 2 milyon 389 bin 130'a çıkarmıştı.

Geçen yılın sonunda Putin, Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin savaştığını bildirmişti.

Rus ordusunda, Ukrayna'da savaşmak üzere ayrıca sözleşmeli ve gönüllü askerler de görev yapıyor.


