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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya karşı topyekün, hibrit savaş ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya’yı yok etmek istediğini belirterek, "(Batılılar) Rusya’ya karşı topyekün, hibrit savaş ilan etti" dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusyaya karşı topyekün, hibrit savaş ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen Gorçakov Diplomat Vakfı toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa’daki siyasetçilerin, "Hitler Almanyası'nda" kullanılan "topyekün savaş” terimini Rusya’ya karşı kullandıklarını savunan Lavrov, "(Batılılar) Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti. Hedefleri gizli değil, Rus ekonomisini ve bir bütün olarak Rusya'yı yok etmek ve boğmak istediklerini alenen ilan ettiler" diye konuştu.

  • Rusya’nın izole edilemeyeceğine işaret eden Lavrov, "Dünyanın her yerinden çok sayıda dostumuz, müttefikimiz ve ortağımız var" ifadesini kullandı.

'BASKI ALTINDALAR'

Lavrov, Batılıların, Birleşmiş Milletler kararlarını etkilemek için kışkırtıcı bir propaganda yürüttüğünü belirterek, "Batı dışındaki dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, tek taraflı oynanan bir oyuna girmek istemiyor. Muazzam bir baskı altındalar" dedi.

'ENDİŞE DUYUYORUZ'

Ukrayna yönetiminin nükleer silah edinmesine yönelik arzusundan ötürü endişe duyduklarını ifade eden Lavrov, "Aynı şekilde, Pentagon’un Ukrayna’daki askeri-biyolojik programını gerçekleştirmek üzere en az üç düzine laboratuvar kurmasından da endişe duyuyoruz" diye konuştu.

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Yeni dünya düzeninde silah dışında pek çok etkenin de kullanılarak gerçekleştiği hibrit savaş nedir, ne demek?

HİBRİT SAVAŞ NE DEMEK?

  • Hibrit Savaş, siyasi savaşı kullanan ve konvansiyonel savaşı, düzensiz savaşı ve siber savaşı, yalan haberler, diplomasi, hukuk ve dış seçim müdahalesi gibi diğer etkili yöntemlerle sentezleyen bir askeri stratejidir.
  • Saldıran taraf, kinetik operasyonları yıkıcı çabalarla birleştirerek, atıf veya intikamdan kaçınmayı amaçlar.
  • Hibrit savaş, son derece uyarlanabilir ve dirençli bir yanıt gerektiren savaş alanının esnek ve karmaşık dinamiklerini tanımlamak için kullanılabilir.

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