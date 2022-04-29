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Dünya Rusya duyurdu Kievde roket üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk
AVRUPA

Rusya duyurdu: Kiev'de roket üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir roket işletmesinin üretim binalarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya duyurdu: Kievde roket üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk
Foto: Arşiv.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov, "Havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle Kiev'de ‘Artem' roket-uzay işletmesinin üretim binaları vuruldu" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzeleriyle Fastov, Krasnosölka ve Polonnoye demiryolu kavşaklarında üç çekiş trafo merkezinin yok edildiğini ve havadan yüksek hassasiyetli füzelerle de 9 Ukrayna askeri unsurunun imha edildiğini dile getirdi.

Rusya hava saldırısıyla başkent Kiev'i vurdu
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Rusya hava saldırısıyla başkent Kiev'i vurdu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in şehir merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, 'Rusya hava saldırısıyla başkenti vurdu. Sevchenko semtinde iki patlama meydana geldi.' ifadelerini kullandı. Hedef alınan noktanın roket mühimmat deposu olduğu düşünülüyor.

975 yer ateş altında

Rus hava muharebe taktik birliklerinin, gece boyunca 112 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu bildiren Konaşenkov, füze birliklerinin 13 nesneyi yok ettiğini aktardı.

  • Konaşenkov, topçu birliklerinin 975 yeri ateş altına aldığını ifade etti.

Rus hava savunma sistemleriyle 13 insansız hava aracının havada vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar, 142 uçak, 111 helikopter, 634 insansız hava aracı, 278 hava savunma füze sistemi, 2 bin 638 tank ve zırhlı, 304 çok namlulu roketatar, 1175 obüs ve havan topu, 2 bin 467 özel askeri araç imha edildi" diye konuştu.

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