Dünya Rusya gazı kesince Alman meclisinde kaloriferler kapandı Vekiller isyan etti
AVRUPA

Rusya gazı kesince Alman meclisinde kaloriferler kapandı: Vekiller isyan etti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan enerji krizine çözüm için Avrupa'nın birçok ülkesinde farklı farklı tasarruf önlemleri alınıyor. O ülkelerden biri olan Almanya meclisinde kaloriferlere 18 derece sınırı getirildi. Ülke genelinde enerji krizi nedeniyle tasarruf yapılırken, meclisteki vekillerin toplantılara palto ve atkılarla katıldığı görüldü. Bazı milletvekillerinin ofislerinin de buz gibi olduğu ve hastalık riski yaşadıkları belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya gazı kesince Alman meclisinde kaloriferler kapandı: Vekiller isyan etti
Alman meclisinde vekillerin atkı ve montlarıyla oturduğu görüldü.

Rusya Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da enerji krizi gündeme oturdu. Birçok Avrupa ülkesinde kışın zor geçeceğine dair endişeler arttı. Yükselen enerji fiyatlarına karşı alınan tasarruf önlemleri, Alman meclisine de yansıdı.

18 derece sınırı getirildi

Almanya Federal Parlamentosu Bundestag'da kaloriferlere 18 derece sınırı getirildi. Bunun üzerine birçok milletvekili üşüdükleri gerekçesiyle durumdan şikayetçi oldu. Öte yandan bazı milletvekillerinin ofislerinin de buz gibi olduğu ve hastalık riski yaşadıkları belirtildi.

  • Yapılan son parlamento oturumlarında palto ve atkılarla katılan milletvekilleri gündem oldu.

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Parlamento işleyişi aksıyor

Yeşiller Partisi'nden milletvekili Renate Kuenast, “Ofiste ceketle oturuyorum ve sürekli hareket ediyorum ama yine de dondum.” dedi.

Kuenast, birçok milletvekilinin hastalanması nedeniyle parlamento işleyişinin aksayabileceği uyarısında bulundu.

Tasarruf önlemleri

Ülkede birçok kamu tesisinde ısıtma cihazları kısıldı, meydanlarda aydınlatmalar azaltıldı, sokak ışıkları kapandı.

Hükümet temsilcilerinin halka “Çorap ve hırka giyin, hızlı duş alın” uyarıları ülkede tartışma yaratmıştı.

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