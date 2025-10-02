Yeni Şafak
Rusya: Gazze’de insani yardım sağlanmalı kan dökülmesi durmalı

17:122/10/2025, Perşembe
AA
Mariya Zaharova
Mariya Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze Şeridi'nde insani yardımın sağlanması ve kan dökülmesinin önlenmesi gerektiğini belirterek, "Bu yönde atılan her türlü adım ve girişimlerin desteklenmesi lazım." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Mariya Zaharova
, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre, ülkesinin Gazze'nin işgaline devam edeceğini ve bağımsız Filistin devletinin kurulmayacağını ileri sürdü. Sizce bu, Trump’ın planıyla çelişmiyor mu?"
sorusunu yanıtlayan Zaharova, şunları söyledi:

  • "İki devletli formüle uygun olmayan her türlü açıklama birçok nedenden dolayı bizim için kabul edilemez. Rusya uzun yıllar önce jeopolitik duruma göre değil, uluslararası hukuk çerçevesinde alınan kararlara göre Filistin devletini tanıdı. Uluslararası hukuk, iki devletin kurulmasını öngörüyor. Bu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun kararlarında da yer alıyor. Bu yönde çeşitli uluslararası platformlarda da karar alındı."

Trump'ın planının, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını, esirlerin serbest bırakılmasını, İsrail ordusunun Gazze'den çıkarılması sürecinin başlamasını, ablukanın kaldırılmasını, BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi himayesinde insani yardımın sağlanmasını öngördüğünü dile getiren Zaharova, bu unsurları desteklediklerinin altını çizdi.


Rusya'nın Gazze'de ateşkesin acilen sağlanmasını sürekli savunduğunu belirten Zaharova,
"Bu yönde atılan her türlü adımın ve girişimin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ateşkesin sürdürebilir olacağını ve Filistin topraklarındaki durumun uzun vadeli istikrara kavuşmasını sağlayacağını umuyoruz. Bu, saldırılar esnasında yok edilen altyapının yeniden inşa edilmesi için geniş çaplı çalışmaların başlatılmasını sağlayacak."
diye konuştu.

Zaharova, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere saldırmasına ve aktivistleri alıkoymasına ilişkin ise Gazze'deki durumun
"kabus"
olduğunu vurgulayarak,
"Gazze'de ihtiyacı olanlara insani yardımın sağlanması ve kan dökülmesinin önlenmesi gerekiyor." i
fadesini kullandı.

"AB Ukrayna krizinin barış yoluyla çözümü için gerekli iradeye sahip değil"


Avrupa'nın, Rusya'yı insansız hava araçlarıyla (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmekle suçladığına dikkati çeken Zaharova,
"Rus İHA'larıyla gürültü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kamuoyu nezdinde ülkemizle doğrudan çatışmaya yönelik hazırlıklarının meşrulaştırılmasına hizmet ediyor."
şeklinde konuştu.

Zaharova,
"AB'nin, Kiev yönetiminin ana sponsoru olduğunu ve Ukrayna eliyle Rusya'ya karşı savaştığını, Ukrayna krizinin barış yoluyla çözümü için gerekli iradeye sahip olmadığını"
belirtti.

Ukrayna yönetiminin, krizin çözümüne yönelik yaklaşımına değinen Zaharova, "Eğer Kiev, gerçekten çatışmaları sonlandırmak istiyorsa, ne yapması gerektiğini biliyor. Ukrayna'nın topraklarla ilgili gerçekleri kabul etmesi, tarafsız olma ilkesine dönmesi, NATO'ya üye olma isteği ve Nazi ideolojisinden vazgeçmesi, insan haklarına saygı göstermesi gerekiyor. Onlar (Kiev temsilcileri) meseleyi silahla çözemez." dedi.

Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'dan 1600 Ukraynalı çocuğun ülkesine getirildiği yönündeki açıklamasının
"yalan"
olduğunu ifade etti.

"BM Sekreterliği, İran'la ilgili yetkileri dışında hareket ediyor"


BM Sekreterliğinin İran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye soktuğuna dikkati çeken Zaharova,
"BM Sekreterliği, Batılıların taraflı tutumu nedeniyle yetkileri dışında, uluslararası hukuka aykırı hareket ediyor. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Sekreterliğine bu tür hassas konularla ilgili karar almasına yetki veren herhangi bir karar almadı."
diye konuştu.

Zaharova, Avrupa ülkelerinin, BMGK'nin 2231 sayılı kararı kapsamında yer alan "snapback" mekanizmasının devreye sokulmasıyla ilgili prosedürün dışında hareket ettiğini belirtti.


"ABD, Afganistan'da askeri varlığını yeniden canlandırmaya çalışıyor"


ABD Başkanı Trump'ın "Afganistan yönetiminin, ülkedeki Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermemesi durumunda kötü şeylerin olacağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Washington, NATO'ya karşı mücadele ederek özgürlüğünü kazanan Afgan halkının, ültimatomlara yanıt olarak ulusal egemenliğinden vazgeçmeyeceğini çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.


Sözcü Zaharova, ABD'nin Afganistan'da askeri varlığını yeniden canlandırmaya çalıştığını kaydetti.



