Rusya: Gazze’de insani yardım sağlanmalı kan dökülmesi durmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze Şeridi'nde insani yardımın sağlanması ve kan dökülmesinin önlenmesi gerektiğini belirterek, "Bu yönde atılan her türlü adım ve girişimlerin desteklenmesi lazım." dedi.
- "İki devletli formüle uygun olmayan her türlü açıklama birçok nedenden dolayı bizim için kabul edilemez. Rusya uzun yıllar önce jeopolitik duruma göre değil, uluslararası hukuk çerçevesinde alınan kararlara göre Filistin devletini tanıdı. Uluslararası hukuk, iki devletin kurulmasını öngörüyor. Bu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun kararlarında da yer alıyor. Bu yönde çeşitli uluslararası platformlarda da karar alındı."
Trump'ın planının, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını, esirlerin serbest bırakılmasını, İsrail ordusunun Gazze'den çıkarılması sürecinin başlamasını, ablukanın kaldırılmasını, BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi himayesinde insani yardımın sağlanmasını öngördüğünü dile getiren Zaharova, bu unsurları desteklediklerinin altını çizdi.
"AB Ukrayna krizinin barış yoluyla çözümü için gerekli iradeye sahip değil"
Ukrayna yönetiminin, krizin çözümüne yönelik yaklaşımına değinen Zaharova, "Eğer Kiev, gerçekten çatışmaları sonlandırmak istiyorsa, ne yapması gerektiğini biliyor. Ukrayna'nın topraklarla ilgili gerçekleri kabul etmesi, tarafsız olma ilkesine dönmesi, NATO'ya üye olma isteği ve Nazi ideolojisinden vazgeçmesi, insan haklarına saygı göstermesi gerekiyor. Onlar (Kiev temsilcileri) meseleyi silahla çözemez." dedi.
"BM Sekreterliği, İran'la ilgili yetkileri dışında hareket ediyor"
Zaharova, Avrupa ülkelerinin, BMGK'nin 2231 sayılı kararı kapsamında yer alan "snapback" mekanizmasının devreye sokulmasıyla ilgili prosedürün dışında hareket ettiğini belirtti.
"ABD, Afganistan'da askeri varlığını yeniden canlandırmaya çalışıyor"
ABD Başkanı Trump'ın "Afganistan yönetiminin, ülkedeki Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermemesi durumunda kötü şeylerin olacağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Washington, NATO'ya karşı mücadele ederek özgürlüğünü kazanan Afgan halkının, ültimatomlara yanıt olarak ulusal egemenliğinden vazgeçmeyeceğini çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.
Sözcü Zaharova, ABD'nin Afganistan'da askeri varlığını yeniden canlandırmaya çalıştığını kaydetti.