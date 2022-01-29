Dünya Rusya işgale hazırlanıyor Ukrayna sınırına kan sevkiyatı
ASYA

Rusya işgale hazırlanıyor: Ukrayna sınırına kan sevkiyatı

ABD'li yetkililer Rusya'nın savaş durumunda "yaralıları tedavi etmek için sınırına kan sevkiyatı yaptığını" kaydetti. Bu adımın Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddialarını güçlendirdiği belirtiliyor.

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Rusya işgale hazırlanıyor: Ukrayna sınırına kan sevkiyatı
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Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırması sonrası Batı ve Moskova arasındaki kriz tırmanıyor.

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim her geçen gün artarken, iki ülke de sınır bölgelerine yoğun bir şekilde askeri destek ve malzeme gönderiyor.

Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandıran Rusya'nın savaş durumunda "yaralıları tedavi etmek için sınırına kan sevkiyatı yaptığı" belirtildi.

Reuters'a konuşan 3 ABD'li yetkiliye göre, Rusya, bölgedeki askeri hazırlığını, tıbbi malzemelerin yanı sıra kan tedarikini kapsayacak şekilde genişletti.

Bu adımın Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddialarını güçlendirdiği belirtiliyor.

Avrupa Politika Analizi Merkezi (CEPA) araştırma enstitüsünden emekli ABD'li korgeneral Ben Hodges, Reuters'a "Bu, başka bir saldırı olacağını garanti etmez, ancak elinizde o olmadıkça başka bir saldırı gerçekleştirmezsiniz" dedi.

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