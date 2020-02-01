Rusya katliamın baş ortağı

Gelişmeleri Yeni Şafak’a yorumlayan Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, “Soçi ve Astana gibi anlaşmalar, insanlık suçlarını örtmek için kullanılıyor. Rusya, Suriye halkına yapılan zulüm ve katliamın baş ortağıdır” dedi.

Suriye halkını koruyan tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Abdurrahman Mustafa, “Türkiye’nin ilkeli duruşu, sorumluluğunu artırıyor ve beklentiyi büyütüyor” diye konuştu.

Sergilenen vahşete rağmen uluslararası toplumdaki duyarsızlığın da açık bir suç ortaklığı olduğunu vurgulayan Mustafa, “Suriyeliler bugün şu soruyu soruyor; uluslararası örgütler neden var? Neden ‘savaş suçu’ ve ‘insanlığa karşı işlenmiş suçlar’ gibi kavramlar var? Rejim sivilleri katlediyor, insanları varil ve misket bombasıyla öldürüyor. Kimyasal silah, sarin gazı kullanıyor. Ama dünya yina sessiz” diyerek tepkisini dile getirdi. “Çocuk, kadın, yaşlı yüzbinlerce insan var. Bu insanlar yıllarca uğradıkları zulümlere ve bombardımanlara sabretmişler, evlerini terk etmemişlerdir. Lakin Esed rejimi ve müttefikleri İran ve Ruslar, insanlık suçu işleyerek bu insanları yurtlarından zorla göç ettiriyor” diyen Mustafa, dünyanın bir faciaya doğru gitmekte olduğunu, bunun sonuçlarından herkesin etkileneceğini söyledi.