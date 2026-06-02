Rusya: Kiev'in "terör saldırılarına" karşı Ukrayna'daki askeri tesisleri vurduk

Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırıları" düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık olarak Rus ordusunun başta Kiev olmak üzere Zaporijya, Harkiv ve Dnipropetrovsk kentleri ile Poltava, Hmelnitski ve Sumi bölgelerinde bulunan askeri sanayi işletmelerine, yakıt ve ulaşım altyapı tesislerine, askeri havaalanlarına yönelik yoğun saldırı düzenlediği kaydedildi.