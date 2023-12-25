Rusya kritik noktayı ele geçirdi: Ukrayna'nın savunması kırılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya ihanet ettiğini ve Ukrayna halkının güvenini kullandığını belirterek, "Onlar Batı'ya güvendi. Batı ise onları kandırdı" dedi. NATO'nun Ukrayna'ya uçak sevkiyatı konusuna değinen Zaharova, "Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riski artıyor" diyerek NATO'yu açıkça uyardı.