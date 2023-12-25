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Rusya kritik noktayı ele geçirdi: Ukrayna'nın savunması kırılacak

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Moskova yönetimi kritik bir noktayı ele geçirdiklerini duyurdu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesindeki Maryinka yerleşim birimi üzerinde kontrolü sağladıklarını açıkladı. Şoygu, Maryinka üzerinde kontrolün sağlanmasıyla Donetsk'in Ukrayna'ya karşı daha etkili savunulacağını belirtirken, bu gelişmeyle Ukrayna ordusunun savunmasının zayıflayacağını ifade etti.

19:41 - 25/12/2023 الإثنين
Güncelleme: 20:08 - 25/12/2023 الإثنين
AA
Rusya, Maryinka yerleşim birimini ele geçirdi.
Rusya, Maryinka yerleşim birimini ele geçirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Maryinka yerleşim birimi üzerinde kontrolü sağladığını bildirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şoygu ile St. Petersburg kentinde bir araya geldi.

"Ukrayna ordusunun savunmasını zayıflatacak"

Rus askeri güçlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin Putin'e bilgi veren Şoygu, şu ifadeleri kullandı:

"Güney birliklerinin saldırıları sonucu Donetsk'in güney batısındaki Maryinka yerleşim birimi bugün kurtarıldı. Maryinka üzerinde kontrolün sağlanması, Donetsk'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarından daha etkili şekilde korunmasını mümkün kılacak. Ayrıca bu, Ukrayna ordusunun savunmasını zayıflatacak."

Putin de Maryinka'nın ele geçirilmesi sürecinde yer alan askerlere ödül verilmesi gerektiğini kaydetti.



#Maryinka
#Putin
#Şoygu
#Ukrayna
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