Rusya Kursk Nükleer Güç Santrali'nde araç geçişlerini kısıtladı

Rusya'nın Kursk Bölgesi Valisi Aleksey Simirnov, Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesinde araç geçişlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Simirnov, yazılı açıklamasında, Kursk'ta Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle terörle mücadele durumu ilan edildiğini anımsattı.
Bölgede ilave güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildiğini belirten Simirnov, Kursk NGS bölgesinde araç geçişlerinin kısıtlandırıldığını, geçişlerin civardaki yerleşim yerlerine yönlendirileceğini kaydetti.
Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kursk NGS çevresinde saldırıların sürdüğünü açıklamıştı.