Rusya Kursk Nükleer Güç Santrali'nde araç geçişlerini kısıtladı

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul’da yapılan ateşkese yönelik görüşmeleri kendilerinin sabote ettiğini itiraf etti. ABD tarafının, Rusya'nın sunduğu şartların Kiev için dezavantajlı olduğunu düşündüğünü ifade eden Nuland, bu görüşü Ukrayna’ya ilettiklerini söyledi.