Rusya: Azovstal Fabrikası’ndan 959 Ukraynalı asker teslim oldu

İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuşatılan Azovstal Metalürji Fabrikası’ndaki Ukrayna askerlerinin durumuyla ilgili bilgi veren Konaşenkov, fabrika sahasında bulunan Ukrayna askerleri ve Azov taburu mensuplarının teslim olmaya devam ettiğini belirtti.

Konaşenkov, "Bir gün içinde, 29’u yaralı 694 savaşçı, 16 Mayıs’tan bu yana 80’i yaralı olmak üzere 959 savaşçı teslim oldu. Yaralılardan 51’i ihtiyaç duyduğu için (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Novoazovsk’ta hastaneye yerleştirildi." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna’daki taarruzlarını sürdürdüğüne işaret eden Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk’te Soledar yerleşim birimi yakınlarında bölge savunma karargahı dahil, 2 komuta merkezi, Krasnogorovke ve Mıkolayiv’de Avrupa ülkelerinden gelen yabancı paralı savaşçı birliği dahil Ukrayna askeri teknik araçların ve birliklerin bulunduğu 31 alanın vurulduğunu söyledi.

REKLAM

FOTOĞRAF 16 Rus saldırısı ile başlayan Ukrayna Savaşı yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Savaş son haftalarda Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşırken dünyanın gözünü bu kez Avrupa'nın kuzeyinde. Zira Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, resmi olarak NATO üyeliğine başvuracaklarını duyurdu. İsveç'te de iktidardaki Sosyal Demokratlar, ülkenin NATO'ya katılmasını destekleyeceklerini bildirdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarına her fırsatta karşı çıkan Rusya'nın bu gelişmelere tepkisi sert oldu. Kremlin'in kontrolündeki Rus devlet televizyonu, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında askeri üslere izin vermesi halinde Moskova'nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer silah konuşlandırabileceğini söyledi. Askeri uzmanlar bunun Rusya'nın en net uyarısı olduğunun altını çizdi ve bu açıklamaları Moskova'nın alacağı 'önlemler' konusunda ilk adımı atması olarak nitelendirdi. Rossiya One kanalında konuşan bir askeri uzman 'Resmi sebepleri korku. Ama NATO'da daha çok korkacaklar' dedi ve ekledi: 'İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğünde, Rusya'nın taktik nükleer silahları konuşlandırarak dengesizliği ve yeni tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmayacak.' Benzer bir uyarı geçtiğimiz haftalarda Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.<br><br>İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;<br><br>'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.' Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi. NATO yetkilileri, İskandinav ülkelerinin üyelik kriterlerinin çoğunu halihazırda karşılaması nedeniyle, ülkelerin ittifaka kabulünün nispeten basit olacağına inanıyor. Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği ile olası bir çatışmaya karşı 1947'de kurulmuştu. Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının 'korkunç bir trajedi' olacağını belirterek tehditler savurmuştu.<br><br>Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın 'meşru hedefi' olacağını belirten milletvekili 'Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır' demişti. Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda. Zira yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Finlandiya'da her 100 kişiden 84'i Rusya'yı 'önemli bir askeri tehdit' olarak görüyor.<br><br>Geçen yıl yani Ukrayna krizi yaşanmadan önce bu oran sadece yüzde 25 oranındaydı. İsveç'te de durum farklı değil. Yıllardır 'tarafsızlık' modelini uygulayan ülkede NATO sesleri artık daha yüksek çıkıyor. Ülkede muhalefet partilerinin de desteği sonrası İsveç'in üyeliğe hiç olmadığı kadar yakın olduğu belirtiliyor. Rusya için kabus senaryosu: Nükleer silahla ülkenizi yok ederiz Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi devam ederken İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği bölgede tansiyonu daha da yükseltti. Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi olarak yorumlanırken, Rusya ise nükleer silahları Avrupa'nın sınırına yığarak söz konusu ülkeleri yok etmekle tehdit ediyor.





BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Konaşenkov, “Bunun dışında Dnipro askeri havaalanında 2 Ukrayna Su-24 savaş uçağı, Mikolayiv civarında S-300 hava savunma füze sistemi, Donetsk’te Bahmut, Soledar, Pokrovskoe, Ugledar yerleşim birimlerinde 4 füze, topçu silahları ve mühimmatların bulunduğu cephanelik imha edildi.” dedi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 3 komuta merkezi, asker ve silahların bulunduğu 41 alan ve Ugedar yerleşim birimindeki bir cephaneliği yok ettiğini dile getiren Konaşenkov, bu saldırıların sonucunda 270’ten fazla Ukraynalı milliyetçi gücün ve 54 askeri teknik aracın vurulduğunu aktardı.

DÜNYA 'Rus ordusu, İsrail’e ait savaş uçaklarına S-300 ile karşılık verdi'

Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin Podgornoye yerleşim birimi yakınlarında ABD yapımı 155 milimetrelik "M777" model obüsün bulunduğu yer dahil 147 topçu mevzilerinin vurulduğunu belirterek, Rus hava savunma sistemlerinin Donetsk’te Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 adet Su-25, Harkiv’de 1 adet Mig-29 savaş uçağını havada vurduğunu söyledi.

Harkiv, Donetsk, Herson bölgelerinde 15 Ukrayna insansız hava aracının yok edildiğini bildiren Konaşenkov, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 172 uçak, 125 helikopter, 927 insansız hava aracı, 311 hava savunma füze sistemi, 3 bin 139 tank ve zırhlı araç, 389 çok namlulu roketatar, 1548 obüs ve havan topu, 2 bin 997 özel askeri araç imha edildi.” diye konuştu.

REKLAM

EKONOMİ Rusya’dan yatırım heyeti geliyor