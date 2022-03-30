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Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Ukraynada İskender balistik füzeleriyle cephaneler vuruldu
AVRUPA

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da İskender balistik füzeleriyle cephaneler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki cephaneleri İskender balistik füze sistemiyle vurduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynada İskender balistik füzeleriyle cephaneler vuruldu
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Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun bir günde 64 askeri nesneyi yok ettiğini belirten Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesindeki Bereznigovatoe yerleşim biriminde Ukrayna özel operasyon kuvvetlerinin karargahı dahil 4 komuta merkezinin yok edildiğini bildirdi.

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Belirli hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar kullandıklarını da aktaran Konaşenkov, “Hmelnitski ve Starokonstantinov bölgelerinde bulunan, Donbas’taki askeri zırhlı araçlara yakıt sağlayan büyük yakıt depoları havadan yüksek hassasiyetli roketlerle yok edildi.” dedi.

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Konaşenkov, Rus ordusunun İskender balistik füze sistemi ile Kamenka ve Dontesk bölgesindeki yerleşim yerlerinde Ukrayna ordusuna ait 2 roket ve top cephanesini vurduğunu belirtti.

Jitomir bölgesinde Malin şehrinde 1 adet S-300 ve Slavyansk ile Ugledar bölgelerinde 2 adet Buk-M1 hava savunma füze sistemini imha ettiklerini ifade eden Konaşenkov, ayrıca 3 çok namlulu roketatar, 2 obüs ve 49 Ukrayna ordusuna ait araçların tutulduğu bölgenin vurulduğunu kaydetti.

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Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracını da vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Rivne bölgesinde Ukrayna-Belarus sınırı yakınında Tümen yerleşim birimi civarındaki hava mücadelesinde Ukrayna’ya ait bir Su-24 uçağın düşürüldüğünü bildirdi.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 124 uçak, 77 helikopter, 214 hava savunma füze sistemi, 321 insansız hava aracı, 1752 tank ve zırhlı araç, 184 çok namlulu roketatar, 734 obüs ve havan topu, bin 640 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.

"Uman’da Sinagog silah deposu olarak kullanılıyor"

Sözcü Konaşenkov, Ukrayna’nın Uman şehrindeki sinagogda Ukrayna silahlı güçlerinin silah ve mühimmat depoladığına dair fotoğraflı bilgiler paylaştı.

Konaşenkov, “Fotoğraflar, İsrail Parlamentosu’nda 20 Mart’ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rus ordusunun Uman şehrinde sinagogu vurduğuna dair yaptığı konuşmanın ertesi günü çekildi. Rus silahlı kuvvetleri dini yerleri vurmuyor. Kiev rejimi böyle yerleri silah toplama ve sevkiyat yeri olarak kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

ABD istihbaratı Putin'in gizli silahını ifşa etti: Böylesini hiç görmedik
FOTOĞRAF 10
Title
Amerikan istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerin gizemli bir mühimmata sahip olduğunu açıkladı.
Title
DART OKU ŞEKLİNDE<br><br>göre gizli mühimmatların her biri yaklaşık 30 cm uzunluğunda, dart şeklinde ve turuncu kuyruklu beyaz bir şekle sahip.<br>
Title
HAVA SİSTEMLERİ RUS FÜZELERİNİ HEDEF ALDIĞINDA DEVREYE GİRİYOR<br><br>The New York Times'da yer alan iddiaya göre gizemli mühimmatlar Rusya'nın sınır ötesinden fırlattığı İskender-M kısa menzilli balistik füzelerine bağlı.
Title
Rus füzeleri, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığında bu gizli mühimmat devreye giriyor.
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UKRAYNA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ YANILTIYOR<br><br>Her bir mühimmat düşman radarlarını yanıltmak için sinyal üreten elektronik bir mekanizma ve füzeleri etkileyecek ısıya sahip.<br>
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Dart şeklindeki mühimmatın fotoğrafları iki hafta önce sosyal medyada dolaşmaya başladı. <br><br><br><br>Savaş uzmanları ve istihbarat analistleri bile ilk başta mühimmatın boyutuna ve şekline bakarak küme silahlarından gelen bombalar olduğunu düşündü ancak gerçek herkesi şaşırttı.<br>
Title
'BUNA BENZER BİR MÜHİMMAT HİÇ GÖRMEDİM'<br><br><br>22 yıl boyunca İngiliz Ordusunda patlayıcı mühimmat imha sorumlusu olarak görev yapan ve daha sonra 10 yıl Güney Irak, Afrika ve diğer bölgelerde sivil bomba teknisyeni olarak çalışan Richard Stevens, “Şimdiye kadar çok sayıda Çin ve Rus saldırısına şahit oldum ama buna benzer bir mühimmat hiç görmemiştim” dedi.<br><br>Stevens, askeri ve sivil bomba imha uzmanları için kurduğu siteye mühimmatın fotoğraflarını yükledi.<br>
Title
'GİZLİ MÜHİMMAT ARTIK NATO'NUN ELİNDE'<br><br>Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde nükleer silahların yayılmasını önleme profesörü Jeffrey Lewis, söz konusu mühimmatın Batı'nın eline geçtiğini, Rusya'nın bu konuda büyük bir dikkatsizlik yaptığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
Title
\"Rusya, NATO'nun İskender'in karşı önlemlerini yenmek için çalışılacağını biliyor. Bu savaş Moskova için gizli tuzağını ortaya çıkaracak kadar önemli olsa gerek. Belli ki NATO'nun mühimmatı ele geçirmesini ve incelemesini umursamıyorlar ama ben olsam umursardım. Şu anda ABD istihbarat camiasında çok heyecanlı insanlar olduğunu düşünüyorum.\"
Title
Rusya'nın şimdiye kadar keşfedilmeyen küçük tuzakları, Ukrayna hava savunma sistemlerinin İskender füzelerini engellemekte neden bu kadar zorluk çektiğini açıklamaya yardımcı olabilir.
ABD istihbaratı Putin'in gizli silahını ifşa etti: Böylesini hiç görmedik
Rusya Ukrayna savaşında 20. güne girildi. Rusya bomba yağdırmaya devam ederken, Ukrayna ise direnişini sürdürüyor. ABD'li istihbarat yetkilileri, Rusya'nın savaş planına dair çok gizli bir taktiği ortaya çıkardı. Yetkililerin öne sürdüğü bilgiye göre Rusya, Ukrayna'ya gönderdiği füzelere gizemli bir mühimmat yerleştirdi. Bu mühimmat, Rus füzelerinin Ukrayna hava savunma sistemlerinden kaçmasına yardımcı olan bir tuzak görevini görüyor. İşte ABD'li istihbarat yetkililerin görüntüsünü paylaştığı gizli mühimmat...


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