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Dünya İngiltere Rus güçleri Kramatorsk kentine ilerliyor
AVRUPA

İngiltere: Rus güçleri Kramatorsk kentine ilerliyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentine doğru ilerlediğini bildirdi. Rusya'nın aynı zamanda Ukrayna'nın hava savunma kapasitelerini bastırmak ve yok etmek için doğu Ukrayna'daki saldırısına yakın hava desteği sağlamaya çalıştığı ve Rus hava faaliyetinin yüksek düzeyde devam ettiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna savaşı son durum: İngiltere: Rus güçleri Kramatorsk kentine ilerliyor
Rus birlikleri Kramatorsk kentine ilerliyor.

Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "savunma istihbaratı güncellemesi" başlığı altında paylaşımda bulunuldu.

  • Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde önemli başarılar sergilemek istediği kaydedilen paylaşımda, bunun da operasyonların hızını ve gücünü etkileyebileceği belirtildi.

Rus kuvvetlerinin Donbas'taki bekleme alanlarından Kramatorsk'a doğru ilerlediği, ayrıca kentin sürekli roket saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı.

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Rusya'nın aynı zamanda Ukrayna'nın hava savunma kapasitelerini bastırmak ve yok etmek için doğu Ukrayna'daki saldırısına yakın hava desteği sağlamaya çalıştığı ve Rus hava faaliyetinin yüksek düzeyde devam ettiği belirtildi.

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