İngiltere: Rus güçleri Kramatorsk kentine ilerliyor

Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı'nın araştırma enstitüsünde yangın: İki ölü 30 yaralı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Tver kentindeki araştırma enstitüsünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Bölge yetkilisinin yaptığı açıklamada, binadaki elektrik hatlarının çok eski olduğunu ve yüksek ihtimalle yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini belirtti. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.