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Dünya Rusya Ukraynada tren istasyonundaki taburu Kalibr füzeleriyle vurduk
AVRUPA

Rusya: Ukrayna'da tren istasyonundaki taburu 'Kalibr' füzeleriyle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da bir tren istasyonunda bulunan silahlı taburu "Kalibr" füzeleriyle vurduklarını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Rusya: Ukraynada tren istasyonundaki taburu Kalibr füzeleriyle vurduk
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Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna'da taarruzların devam ettiğini belirten Konaşenkov, farklı hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını ifade etti.

Konaşenkov, "Uzun menzilli yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeleriyle Miliorativnoye tren istasyonu civarında silah ve askeri teçhizata sahip askerlerin bulunduğu tabur yok edildi.” dedi.

Gece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 3 Ukrayna askeri unsurunun yok edildiğini dile getiren Konaşenkov, böylece bir S-300 hava savunma füze sistemi, asker ve teknik araçların toplandığı alanda 80'e yakın Ukraynalı silah gücün ve 23 zırhlı aracın vurulduğunu aktardı.

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Konaşenkov, havadan havaya fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeyle bir insansız hava aracının da vurulduğunu kaydetti.

Rus operasyonel taktik birliğinin 58 askeri nesneyi hedef aldığını söyleyen Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin ise komuta merkezleri ve yakıt depolarının da aralarında bulunduğu bin 285 nesneyi ateş altına aldığını bildirdi.

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Herson ve Donetsk bölgelerinde 7 insansız hava aracı vurduklarını aktaran Konaşenkov, Donetskoye yerleşim birimi yakınlarında Rus Buk-M3 hava savunma sistemi ile havada Ukrayna taktik füzesi Toçka-U'nun vurulduğunu ifade etti.

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Konaşenkov, ayrıca bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 140 uçak, 106 helikopter, 520 insansız hava aracı, 257 hava savunma füze sistemi, 2 bin 448 tank ve zırhlı araç, 271 çok namlulu roketatar, 1062 obüs ve havan topu, 2 bin 289 özel askeri aracın imha edildiği bilgisini verdi.


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