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Dünya Ukraynadan Rusyaya koşulsuz müzakere çağrısı
AVRUPA

Ukrayna'dan Rusya'ya koşulsuz müzakere çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Mariupol’daki duruma ilişkin koşulsuz olarak Rus tarafıyla müzakereye hazır olduklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynadan Rusyaya koşulsuz müzakere çağrısı
Mihaylo Podolyak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak Mariupol’daki duruma yönelik koşulsuz olarak Rus tarafıyla müzakereye hazır olduklarını belirtti. Podolyak gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Evet, Herhangi bir koşul olmadan, Mariupol’da ‘özel bir müzakere turu’ düzenlemeye hazırız. Bire bir ya da 2’ye 2 formatında. Adamlarımızı, Azak’ı, orduyu, sivilleri, çocukları, hayatta olanları, yaralıları, herkesi kurtarmak için” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da, ülkesinin Rusya’dan Mariupol bölgesindeki Azovstal fabrikasından acil bir tahliye koridorunu açmasını talep ettiğini açıkladı.

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Geri çekilen Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Sessizce işgal edecekler
FOTOĞRAF 20
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 38. günde devam ediyor.
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Rus ordusu bazı bölgelerden çekilmeye devam ederken, bazı bölgelerde varlığını sürdürüyor.
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak çekilme sürecine dair açıklamalarda bulundu.
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Podolyak, “Rusya, Ukrayna’nın güney ve doğu bölgeleri hariç diğer bölgelerden çekiliyor. Sonra sessizce işgal edecekler, hava savunma sistemi kuracaklar, kayıplarını azaltıp şartlarını dikte edecekler. Eğer Rusları oralardan da öte sürmek istiyorsak ağır silahlar olmadan olmayacak\" ifadelerini kullandı.
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Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
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Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.
Geri çekilen Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Sessizce işgal edecekler
Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını belirten Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak, ''Sessizce işgal edecekler, hava savunma sistemi kuracaklar, kayıplarını azaltıp şartlarını dikte edecekler.'' dedi.


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