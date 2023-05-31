Rusya: Ukrayna'ya ait savaş gemisi Odessa limanında imha edildi

Avrupa ülkelerinin birçoğu, Rusya ile Ukrayna arasında devam etmekte olan savaş sebebiyle savunma harcamalarını artırma yoluna gitti. Polonya ve Almanya'nın yanı sıra İsveç ile Finlandiya gibi ülkeler rekor sayılabilecek oranda harcamalarını yükseltti.