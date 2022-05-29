Rusya Ukrayna’ya karşı ABD desteğiyle savaşıyor

Ukrayna istihbaratı, ele geçirilen Rus araç, füze ve uçaklarında ABD firmaları tarafından üretilen mikroçiplerin tespit edildiği bilgisini paylaştı. Açıklamada Pantsir hava savunma sistemi ve KH-101 seyir füzelerinde Texas Instruments, Intel, Onsemi ve Micron Technology de dahil olmak üzere Amerikan firmaları tarafından üretilen onlarca mikroçip bulunduğu kaydedildi.

Savaşın başlamasının ardından içlerinde ABD’nin de bulunduğu birçok ülke, Rusya’ya karşı yaptırımları artırmış ve mikroçip ihracatına ambargo getirmişti. Öte yandan daha önce Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya dahil 10 Avrupa ülkesinin, Avrupa Birliği’nin 2014’ten bu yana uyguladığı silah ambargosuna rağmen Rusya’ya 346 milyon euro değerinde silah ihracatı yaptığı ortaya çıkmıştı.

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DÜNYA ABD "Rusya'ya yönelik yaptırımları delmeye çalışan" kuruluş ve şahıslara yaptırım kararı