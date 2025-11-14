Yeni Şafak
Rusya'da savaş uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Rusya'da savaş uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

10:3914/11/2025, Cuma
DHA
Bölge sakinlerinin herhangi bir zarar görmediği açıklandı.
Bölge sakinlerinin herhangi bir zarar görmediği açıklandı.

Rusya'nın Karelya bölgesinde eğitim uçuşu yapan ‘Su-30’ savaş uçağının düştüğü ve iki pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya sınırına yakın Karelya bölgesinde bir Su-30 savaş uçağının düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, uçağın mühimmatsız olarak eğitim uçuşu yaptığı sırada yerleşim yerlerinden uzak, ormanlık bir alana düştüğü belirtildi.

Karelya Valisi Artur Parfenchikov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prionezhsky bölgesinde meydana gelen kazada bölge sakinlerinin herhangi bir zarar görmediğini açıkladı.

Parfenchikov,
“Savaş uçağının düşme nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Onlara gerekli yardımı sağlayacağız”
ifadelerini kullandı.




