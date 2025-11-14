Rusya'da savaş uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya sınırına yakın Karelya bölgesinde bir Su-30 savaş uçağının düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, uçağın mühimmatsız olarak eğitim uçuşu yaptığı sırada yerleşim yerlerinden uzak, ormanlık bir alana düştüğü belirtildi.