Rusya'daki Dağıstan bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Ka-226" tipi helikopter, Dağıstan bölgesinde bulunan Açisu yerleşim yerinde bir evin üzerine düştü. Helikopterin düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu ifade edildi.

Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığı belirtildi.