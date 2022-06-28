Dünya Rusyadan ABD Başkanı Bidenın eşi ve kızı dahil 25 ABDliye yaptırım kararı
ASYA

Rusya'dan ABD Başkanı Biden'ın eşi ve kızı dahil 25 ABD'liye yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın aralarında bulunduğu 25 ABD vatandaşına yönelik yaptırım kararı aldı.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan ABD Başkanı Bidenın eşi ve kızı dahil 25 ABDliye yaptırım kararı
Jill Biden ve Joe Biden

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Rus siyasi uzmanlara ve topluma mal olmuş kişilere karşı uyguladığı yaptırımları sürekli genişlettiği belirtildi.

Buna yanıt olarak 25 ABD vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin öneriler geliştiren "McFaul-Yermak" grubu üyeleri, senatörler ve üniversite çalışanları yer aldı.

Söz konusu yaptırım listesine, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın dahil edildi.

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