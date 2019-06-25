Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Rusyadan ABD ve İsraile İran tepkisi
ASYA

Rusya'dan ABD ve İsrail'e İran tepkisi

Rusya'dan ABD ve İsrail'e İran tepkisi

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev, "İran'ın bölgenin güvenliğine tehdit oluşturduğu gibi gösterilmeye çalışılması veya uluslararası terör gruplarıyla karşılaştırılması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinde Suriye'nin durumu ve İran'ın bölgedeki rolü ele alındı.
Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinde Suriye'nin durumu ve İran'ın bölgedeki rolü ele alındı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, "İran'ın bölgenin güvenliğine tehdit oluşturduğu gibi gösterilmeye çalışılması veya uluslararası terör gruplarıyla karşılaştırılması kabul edilemez" dedi.

  • Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesine katılan Patrueshev'in burada gazetecilere verdiği demeçte İran'ı savunması ABD ve İsrail'de soğuk duş etkisine neden oldu.

Suriye'deki durumun ve bölgedeki İran etkisinin masaya yatırıldığı üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada Patrushev, ABD ve İsrail'i Suriye'deki krize siyasi bir çözüm bulunmasına teşvik etmeye çağırdı.

Son zamanlarda ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü propagandaya da değinen Patrushev, "İran'ın bölgenin güvenliğine tehdit oluşturduğu gibi gösterilmeye çalışılması veya uluslararası terör gruplarıyla karşılaştırılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinde Suriye'nin durumu ve İran'ın bölgedeki rolü ele alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başkanlık ettiği zirveye, Patrueshev'in yanı sıra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat katıldı.

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