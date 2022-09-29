Dünya Rusyadan Gürcistana büyük göç 200 bin Rus yerleşti
ASYA

Rusya'dan Gürcistan'a büyük göç: 200 bin Rus yerleşti

Rusya’da 21 Eylül’de ilan edilen kısmi seferberliğin ardından silahaltına alınmak istemeyen Ruslar, Gürcistan sınırına akın etti. Rusya-Gürcistan sınırındaki yoğunluk 8’inci gününe girdi. Gürcistan muhalefeti, 200 binden fazla Rus vatandaşının Gürcistan’a yerleştiğini öne sürdü.

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Haber Merkezi İHA
Rusyadan Gürcistana büyük göç: 200 bin Rus yerleşti
Gürcistan sınırına sığınan Ruslar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 21 Eylül’de ilan ettiği kısmi seferberliğin ardından silahaltına alınmak istemeyen Rusların komşu ülkelere kaçışları sürüyor. Vizesiz geçiş ve yakınlık nedeniyle Ruslar tarafından en çok tercih edilen Gürcistan’ın Rusya sınırında yoğunluk devam ediyor. Yukarı Lars Sınır Kapısı’nda kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken, saatlerce kuyrukta beklemek istemeyenler bisikletlerle veya yaya olarak sınırı geçiyor.

Muhalefetin hedefinde ise hükümet var: Düşmana kucak açıyorsunuz!

Gürcistan muhalefeti, 200 binden fazla Rusya vatandaşının Gürcistan’a yerleştiğini ve bunun önemli bir demografik değişime neden olduğunu öne sürerek, hükümeti Gürcistan topraklarının yüzde 20’sini işgal eden düşman bir ülkenin vatandaşlarına kucak açmakla suçluyor. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 10 günde Gürcistan’a 78 bin 742 Rusya vatandaşının giriş yaptığı, 62 bin 120 Rusya vatandaşının ise Gürcistan’dan çıkış yaptığı bildirildi.

Gerginlik kira fiyatlarına yansıdı

Başkent Tiflis ve diğer büyük şehirlerde ise Rusların gelmesi kiralık ev piyasası ve emlak fiyatları yükseldi. Muhalefet partileri, hükümetten Rusya ile sınır kapısını kapatmayı veya Ruslara vize uygulamasını talep ediyor.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı İrakli Kobakhidze yaptığı açıklamada, “Rusya ile sınırı kapatmamız doğru olmaz ve bu öncelikle oradaki Gürcistanlılara zarar verecek” ifadelerini kullanarak, Rusya ile sınırı kapatırken dikkate alınması gereken birçok konunun olduğu mesajını verdi.

2019'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatı sonrası Rusya ile Gürcistan arası doğrudan uçuşların askıya alınması, Yukarı Lars Karayolu'nda yoğunluğa sebep oldu. İki ülke arasındaki tek doğrudan ulaşım bu yol üzerinden sağlanıyor.

Sınırı geçenler binlerce ruble karşılığına merkeze taşınıyor

Sınırı bisikletleri veya yaya olarak geçen Rusları, karşılayan minibüs ve taksi şoförleri krizi fırsata çevirerek, yanlarında Gürcistan Larisi olmayan Ruslardan 5-6 kat yüksek fiyat isteyerek, başkent ve diğer büyükşehirlere taşıyor. Ruslar, Tiflis’e gidiş için 3 bin ruble (yaklaşık bin TL) para ödüyor.

"Sınırın Rusya tarafı dehşetler içinde"

Yukarı Lars Sınır Kapısı’nı geçen Rusya vatandaşı yaptığı açıklamada, ilan edilen kısmi seferberlikten dolayı ülkesini terk ettiğini belirterek, “Sınırın Rusya tarafı dehşetler içinde, halk panikte, durum çok gergin. Son bir gemi kaldığını düşünün ve herkes kaçmak için ona binmeye çalışıyor. Sınırda kural yok. Seferberlik nedeniyle ülkeyi terk ettim. 2-3 ay burada kalıp sonra Türkiye’ye gideceğim, belki oradan da Avrupa’ya gideceğim” dedi.

“Seferberlikten dolayı buradayım”

Sınırın Rusya tarafında 20 kilometrelik araç kuyruğu olduğuna aktaran diğer bir Rusya vatandaşı ise, “Sınırı bisikletle biraz daha hızlı geçmek mümkün. Eskiden buraya gelmeyi düşünüyordum, ama şimdi Gürcistan’a gelmemin büyük sebebi seferberlikten dolayı” ifadelerini kullandı.

"Barış dolu bir dünya hepimiz için daha iyidir. Ukrayna’da barış diliyorum”

Sınırın Rusya tarafında durumun çok karmaşık olduğunu belirten başka bir Rusya vatandaşı, “Rusya’nın başlattığı saldırganlık nedeniyle birçok insan başka bir ülkeye gitmek istiyor. Onlar sadece barışçıl bir dünyada yaşamak istiyorlar ve sebepsiz yere savaşa girip ölmek istemiyorlar. Politikacılar oradaki insanları umursamıyor ve çok fazla yolsuzluk var. Ben sınırı üç günde geçtim. Şimdi muhtemelen Gürcistan’da kalacağım. Umarım savaşta daha fazla zorluk olmaz ve yakında sona erer. Belki başka bir ülkeye giderim" dedi.

Rusya, Gürcistan sınırına askerlik şubesi açacak
DÜNYA
Rusya, Gürcistan sınırına askerlik şubesi açacak

Gençler kaçmaya başlayınca Rus ordusu gözünü emeklilere çevirdi: Zorla orduya alınıyorlar
FOTOĞRAF 20
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından ülkede askere alım yoğunluğu yaşanıyor.
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Orduya yeni alınan Rus erkekler, otobüslere bindirilip cepheye gönderilmeden evvel gözyaşları içinde ailelerine veda ediyor.
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Moskova yeni alımlarla 300 bin askeri savaşa dahil etmeyi planlarken ülkenin kısmi seferberlik ile zorunlu askerliğe geçişin Rusya’nın Ukrayna’daki savaş için gönüllü arzını tükettiğinin bir kabulü olduğu belirtiliyor.
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Diğer taraftan, Putin 300 bin yedek askerin derhal çağrılmasını emrettikten sonra Rusya’dan tek yönlü uçuşların fiyatları hızla yükseldi.
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Havalimanlarında yoğunluk göze çarparken protestocuların bir çoğu “anlamsız bir savaşa dahil olmak yerine” ülkeden gitmeyi tercih edeceğini söyledi.
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Rus ordusu ise resmi zorunlu askerlik çağını çoktan geçmiş Rus erkekleri toplanıyor ve orduya zorlanıyor.
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Bir örnekte, 63 yaşındaki diyabetli emekli bir yarbay seferber edildi. 51 yaşındaki eski bir teğmen ve 59 yaşındaki bir fabrika ustabaşı da hizmete sokuldu.
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Bu haftanın başlarında, artrit, işitme kaybı ve omurgada fıtık olan 59 yaşındaki eski bir yarbayın da seferberlik çağrısı aldığı bildirildi.
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Rus ordusu, Vladimir Putin tarafından geçen hafta belirlenen 300.000 asker kotasını doldurmak için potansiyel askerler arıyor.
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Ülkeden kitlesel bir göç oldu ve potansiyel askere alınanlar sınırdan Gürcistan, Finlandiya ve Kazakistan'a kaçtı.
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Gürcistan'a giden bir kontrol noktasında, binlerce insan arabalarını yolun kenarına bıraktı ve Rusya sınırı kapatmadan önce yürüyerek geçmeye istekliydi.
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Bu arada, askerler herhangi bir eğitim almadan doğrudan cephe hatlarına gönderildiklerini bildiriyorlar.
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Askere alınan bir vatandaşın çektiği videoda \"Resmi olarak savaş bölgesine eğitim almadan gideceğimiz söylendi,\" dediği duyuluyor.
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Bir videoda, bir kadın subay yeni askerlere sadece üniformalarını ve zırhlarını tedarik ettiklerini söylüyor.
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Ukrayna'nın işgalinin Şubat ayında başlamasından bu yana tahminen 56.000 Rus öldürüldü.
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Gençler kaçmaya başlayınca Rus ordusu gözünü emeklilere çevirdi: Zorla orduya alınıyorlar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından orduya girmek istemeyenlerin ülkeden kaçışı devam ederken Rus ordusunun ise zorunlu askerlik çağını çoktan geçmiş Rus erkeklerini toplayarak orduya girmeye zorladığı öne sürüldü.


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