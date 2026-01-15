Yeni Şafak
Rusya'dan İngiliz diplomata casusluk suçlaması: Sınır dışı edildi

12:5515/01/2026, Perşembe
AA
Büyükelçilik personeli Gareth Samuel Davies'in casusluk yaptğı ve Rus tarafına bildirilmediği kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki diplomatı, istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz diplomatın İngiltere istihbaratı için çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın Bakanlığa çağrıldığını kaydedilen açıklamada,
"Maslahatgüzara bir diplomatın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğu yönünde elde edilen bilgiler nedeniyle protesto notası verildi. Dholakia'ya bu diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği bildirildi. Diplomatın iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerekiyor"
ifadelerine yer verildi.

İngiliz istihbaratının Rus topraklarında gizli şekilde faaliyet göstermesine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada, Londra'nın durumu gerginleştirmesi halinde buna karşılık verileceği ifade edildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada da 1980 doğumlu Büyükelçilik personeli Gareth Samuel Davies'in İngiliz istihbaratı çalışanı olduğunun belirlendiği ve bunun Rus tarafına bildirilmediği kaydedildi.



