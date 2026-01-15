Rusya'dan İngiliz diplomata casusluk suçlaması: Sınır dışı edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki diplomatı, istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldığını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz diplomatın İngiltere istihbaratı için çalıştığının tespit edildiği belirtildi.
İngiliz istihbaratının Rus topraklarında gizli şekilde faaliyet göstermesine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceği bildirildi.
Açıklamada, Londra'nın durumu gerginleştirmesi halinde buna karşılık verileceği ifade edildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada da 1980 doğumlu Büyükelçilik personeli Gareth Samuel Davies'in İngiliz istihbaratı çalışanı olduğunun belirlendiği ve bunun Rus tarafına bildirilmediği kaydedildi.