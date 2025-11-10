Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Rusya'dan sim kartlara internet erişim engelli

Rusya'dan sim kartlara internet erişim engelli

20:3610/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, İHA'lara karşı güvenlik gerekçesiyle başka ülkeden giriş yapan sim kartlarına 24 saat internet erişim engeli geleceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Rus operatörlere ait sim kartlar da 72 saat boyunca kullanılmazsa söz konusu kısıtlamaya tabi tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Rusya'da yurt dışından ülkeye giriş yapanlara ait sim kartların internete erişiminin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı önlem amacıyla 24 saat boyunca engelleneceği bildirildi.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sim kartların kullanımına ilişkin alınan yeni önleme yer verildi.

Rus telekomünikasyon şirketlerinin, İHA'lara karşı güvenlik gerekçesiyle yeni bir uygulamaya geçtiğine işaret edilen açıklamada,
"Eğer bir sim kart Rusya'ya yurt dışından giriş yaparsa, söz konusu sim kartın şahıs tarafından kullanıldığının teyit edilmesi gerekecek. Teyit edilene kadar sim kartın internet erişimi engellenecek."
denildi.
Uygulamanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğinin belirtildiği açıklamada,
"Rus operatörlere ait sim kartlar da 72 saat boyunca kullanılmazsa söz konusu kısıtlamaya tabi tutulacaktır."
ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sim kartlardaki kısıtlamanın kaldırılması için vatandaşların kısa mesajla gelen bilgilerde belirtilen adımları atmalarının veya çağrı merkezlerini aramalarının gerekeceğine işaret edildi.

Rus yetkililer, ülkede saldırılar gerçekleştiren İHA'ların hedeflerine ulaşabilmek için sim kartlardan da faydalandığını açıklamıştı.



#Rusya
#İnternet
#Kısıtlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bir takımda 18 futbolcu bahis oynamış: Hangi takımda kaç futbolcu var? İşte en fazla futbolcusu PFDK'ya sevk edilen takımlar