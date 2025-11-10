Rusya'dan sim kartlara internet erişim engelli

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, İHA'lara karşı güvenlik gerekçesiyle başka ülkeden giriş yapan sim kartlarına 24 saat internet erişim engeli geleceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Rus operatörlere ait sim kartlar da 72 saat boyunca kullanılmazsa söz konusu kısıtlamaya tabi tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Rusya'da yurt dışından ülkeye giriş yapanlara ait sim kartların internete erişiminin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı önlem amacıyla 24 saat boyunca engelleneceği bildirildi.
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sim kartların kullanımına ilişkin alınan yeni önleme yer verildi.
Açıklamada, sim kartlardaki kısıtlamanın kaldırılması için vatandaşların kısa mesajla gelen bilgilerde belirtilen adımları atmalarının veya çağrı merkezlerini aramalarının gerekeceğine işaret edildi.
Rus yetkililer, ülkede saldırılar gerçekleştiren İHA'ların hedeflerine ulaşabilmek için sim kartlardan da faydalandığını açıklamıştı.