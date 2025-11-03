Yeni Şafak
ChatGPT'de bir devir kapanıyor: İşte artık yasak olan o konular

ChatGPT'de bir devir kapanıyor: İşte artık yasak olan o konular

16:073/11/2025, Pazartesi
OpenAI tarafından geliştirilen yapay zekâ uygulaması ChatGPT, dünya genelinde eğitimden iş dünyasına kadar pek çok alanda kullanılmaya devam ediyor. Ancak şirket, son dönemde kullanıcıların yapay zekâyı bir danışman gibi görmeye başlaması üzerine yeni kısıtlamalar getirme kararı aldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte ChatGPT artık bir danışman değil, “eğitim aracı” olarak tanımlanacak. Özellikle büyük ölçekli davalarda hukuki yardım alınması gibi durumlar, bu kararın alınmasında etkili oldu. Bundan sonra ChatGPT yalnızca genel ilkeleri açıklayacak, hukuk sistemini tanıtacak ve kullanıcıları avukat gibi meslek uzmanlarına yönlendirecek.



YAPAY ZEKAYA SINIRLAMA GELİYOR


Sağlık alanında da benzer bir sınırlama uygulanacak. ChatGPT artık ilaç ismi veya dozaj önerisi gibi konularda yanıt vermeyecek, bunun yerine kullanıcıları doktorlara veya sağlık kuruluşlarına yönlendirecek. Finansal konularda ise “yatırım tavsiyesi değildir” uyarısı öne çıkacak.


Bu kısıtlamalar, yapay zekânın yanlış yönlendirme ihtimaline karşı uzun süredir dile getirilen uzman uyarılarının dikkate alındığını gösteriyor. Örneğin, bir kullanıcının “göğsümde şişlik var” gibi bir belirti paylaşması üzerine yapay zekânın kanser olasılığını öne sürmesi, ancak durumun lipom gibi zararsız bir hastalık çıkması veya daha da tehlikelisi bu durumun tam tersinin gerçekleşmesi riskin somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.



PSİKOLOJİK DESTEK VEYA TERAPİ TEHLİKESİ


OpenAI’nin aldığı önlemler yalnızca sağlıkla sınırlı kalmayacak. ChatGPT’nin psikolojik destek ya da terapi amacıyla kullanılmasının da sakıncalı olabileceği vurgulanıyor. Uzmanlara göre, yapay zekâ bir insanın duygularını tam olarak analiz edemiyor.



YAPAY ZEKAYA ÖDEV YAPTIRANLARA KÖTÜ HABER


Etik tartışmaların da odağında olan bu kararlarla birlikte, ChatGPT’nin yatırım tavsiyesi, psikolojik danışmanlık veya öğrencilerin ödev yapma taleplerine yönelik yetkilerinin sınırlandırılması bekleniyor. Böylece yapay zekânın kullanım alanı, daha kontrollü ve güvenli bir çerçeveye oturtulmuş olacak.



