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Dünya

Rusya'dan Ukrayna açıklaması: 300 askerle sınır birliklerimize saldırdılar

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta 300 asker, 11 tank ve 20'den fazla zırhlı muharebe aracıyla Kursk bölgesinde Rus sınır birliklerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

10:54 - 7/08/2024 Çarşamba
DHA
Arşiv
Arşiv
Rusya Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 08.00'de, 11 tank ve 20'den fazla zırhlı savaş aracıyla desteklenen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 22. mekanize tugayından 300 kadar asker, Rusya-Ukrayna sınırına doğrudan bitişik olan Kursk bölgesindeki Nikolayevo-Daryino ve Oleshnya yerleşim bölgelerinde Rusya Federasyonu Devlet Sınırını koruyan birliklerin mevzilerine saldırdı” denildi.


Karşılık verildi


Bakanlık, Ukrayna'nın saldırısına karşılık verildiğini belirterek, “Operasyonel-taktik ve saldırı havacılığı, Sumy bölgesindeki Basovka, Zhuravka, Khoten, Yunakovka, Belovody ve Hrapovshchyna bölgelerinde Ukrayna ordusunun insan gücü ve ekipmanlarına karşı saldırılar gerçekleştirdi. Ordu havacılığı düşmanın zırhlı araçlarına karşı etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Kursk yönündeki Rus birlik grubunun yedekleri çatışma bölgesine hareket etti. Saldırı sonucunda 6 tank, 2 piyade savaş aracı, 4 zırhlı personel taşıyıcı, 3 Kozak zırhlı savaş aracı ve bir mühendislik yıkım aracı dahil olmak üzere 16 adet Ukrayna zırhlı aracı imha edildi” dedi.




#Rusya
#Ukrayna
#Moskova
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