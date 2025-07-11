Rusya'nın ilerleyişi sürüyor: Ukrayna'da 6 yerleşim yerini daha ele geçirdi

Açıklamada, hafta içinde Ukrayna'daki askeri tesislere yönelik hipersonik "Kinjal" füzeler dahil yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile altı grup saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 663 uçak, 283 helikopter, 69 bine yakın İHA, 614 hava savunma füze sistemi, 24 bin 188 tank ve zırhlı araç, 1576 çok namlulu roketatar, 27 bini aşkın obüs ve havan topuyla yaklaşık 38 bin özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.