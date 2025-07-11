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Rusya'nın ilerleyişi sürüyor: Ukrayna'da 6 yerleşim yerini daha ele geçirdi

Rusya'nın ilerleyişi sürüyor: Ukrayna'da 6 yerleşim yerini daha ele geçirdi

16:5611/07/2025, Cuma
AA
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Rusya
Rusya

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Sumi, Harkiv, Dnipro ve Donetsk bölgelerinde 6 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 5-11 Temmuz tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, hafta içinde Ukrayna'daki askeri tesislere yönelik hipersonik "Kinjal" füzeler dahil yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile altı grup saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Rus güçlerinin, son bir haftada Ukrayna'da 6 yerleşim birimini ele geçirdiği bildirilen açıklamada,
"Sumi bölgesinde Bessalovka, Harkiv bölgesinde Sobolevka, Dnepropetrovk (Dnipro) bölgesinde Daçnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Zelenaya Dolina, Poddubnoye ve Tolstoy yerleşim birimleri kurtarıldı."
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, aynı tarihlerde Ukrayna'ya ait 2 bine yakın İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği bilgisine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 663 uçak, 283 helikopter, 69 bine yakın İHA, 614 hava savunma füze sistemi, 24 bin 188 tank ve zırhlı araç, 1576 çok namlulu roketatar, 27 bini aşkın obüs ve havan topuyla yaklaşık 38 bin özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.



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