Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

20:3417/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Toplu ulaşımın durdurulduğu şehirde, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) personelinin devreye girdiği ve kent sakinlerine ulaşım konusunda destek sağladığı belirtiliyor.
Toplu ulaşımın durdurulduğu şehirde, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) personelinin devreye girdiği ve kent sakinlerine ulaşım konusunda destek sağladığı belirtiliyor.

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, başkent Petropavlovsk-Kamçatskiy’de acil durum uygulaması sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgede ulaşım durma noktasına gelirken, okullarda eğitime ara verildi ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kamçatka’da hafta başında yoğunlaşan kar yağışı, son günlerde etkisini artırdı.

Kısa sürede beyaza bürünen yarımadadaki yerleşim yerlerinde, kar fırtınası nedeniyle kara yolları kapandı.

Kamçatka bölgesinin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy’de kar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ilan edilen acil durum devam ediyor.

Toplu ulaşımın durdurulduğu şehirde, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) personelinin devreye girdiği ve kent sakinlerine ulaşım konusunda destek sağladığı belirtiliyor.

Şehirde, okullarda eğitime ara verilirken, birçok kurum ve işletme uzaktan çalışma moduna geçti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Kamçatka'daki bazı bina ve araçların kar altında kaldığı gözlemlendi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin karla mücadele ettiği ve kar altında kalan evlerdeki sakinlere ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.


Kamçatka'daki kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

Rusya'daki "Fobos" Hava Durumu Merkezinden yapılan açıklamada, Kamçatka’daki kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve bu rakamın artabileceği kaydedildi.

Kamçatka'da son 30 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı belirtiliyor.


#Rusya
#Kamçatka Yarımadası
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı altın tepside sunuldu! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu