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Rusya'nın tarihi şehri Vladimir'de 'Türkiye Günü' yapıldı

Rusya’nın tarihi öneme sahip şehirlerinden Vladimir'de "Türkiye Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Vladimir Bölge yönetiminin işbirliği ile Vladimir’deki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Olga Hohlova, Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker, Vladimir Bölgesi yönetimini temsilen Vali Danışmanı Dmitriy Kozlov ile Rus ve Türk vatandaşları katıldı.

16:44 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
Rusya'nın tarihi şehri Vladimir.

Rusya'nın tarihi şehri Vladimir.

Halk oyunlarının oynandığı, şarkıların seslendirildiği ve Türk filmi gösterisinin yapıldığı etkinlikte, Türk mutfağından örnekler de katılımcılara ikram edildi.


Rus Senatör Hohlova, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin sıkı şekilde geliştiğini belirterek, "Bugün, Türkiye ve Rusya arasında her iki tarafın çıkarına yönelik projeler hayata geçiriliyor. Dostane ilişkilerimiz de gelişiyor. Bu, bizim ülkelerimiz için çok olumlu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ilişkilerin bu yönde ilerlemesini destekliyor" ifadesini kullandı.


"Karşılıklı ilginin artırılması esasımızdır"


Moskova YEE Koordinatörü Ülker de Türkiye ile Rusya arasında kültürel anlamda işbirliği sağlama konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Türkiye ve Rusya halklarının birbirlerinin insani ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına, aralarındaki geleneksel bağların korunmasına, zenginleştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik karşılıklı ilginin artırılması esasımızdır" diye konuştu.


Ülker, Vladimir şehrinde yeni işbirliklerinin temelini oluşturması için gelecekte Türk filmleri, lale ekimi ve diğer başka alanlarda da çalışmalar yapılacağına dikkati çekti.


Kozlov da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin metodik ve amacına uygun olarak karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:


"Türkiye Günü etkinliği pek çok alanda işbirliğin devamını konuşmaya yönelik önemli bir fırsat. Bilim, eğitim, edebiyat ve sanat alanında temasların artmasına, farklı ülkelerden insanların kültür ve yaşam tarzı hakkındaki fikirlerin genişlemesine, halklar arasındaki dostluğun ve karşılıklı anlayışın gelişmesine katkıda bulunur."

#Moskova Yunus Emre Enstitüsü
#Rusya
#Türkiye Günü
#Vladimir
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