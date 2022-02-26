Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde üçüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

BÖLGEDE PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gecenin zor geçeceği ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiği uyarısı sonrasında, şehirde ağırlıklı olarak meskun mahallelerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı.

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Kiev'in batı girişindeki Zafer Caddesi'nden Rus birliklerinin şehre sokak çatışmalarıyla girmeye çalıştığı ifade edildi.

Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi, yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi.

RUS ASKERLERİ PARAŞÜTLERLE İNDİ

Kiev bölgesinde bulunan Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç 1 1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini söyledi. Şehirde çatışmalar olduğunu ve Rus askerlerinin roket saldırıları gerçekleştirdiğini aktaran Balasinoviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağının vurulduğunu bildirmişti.

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İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

08:00 ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği, ülkedeki ABD’lilere en yakın sığınakları bulmaları yönünde uyardı.

07:42 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın Melitopol kentinde kontrolünü sağladığını duyurdu.

07:16 ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

07:00 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Minsk’te müzakereler yapılması önerisini kabul ettiğini duyurdu.

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06:30 Zelenskiy: "Ukrayna’ya yeni yardımlar konusunda dünya liderleriyle anlaştım"

06:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.

06:00 Ukrayna’daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.

05:55 Birleşmiş Mİlletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sergei Kislitsa ile Rus meslektaşı Vassily Nebizia arasında sert tartışmalar yaşandı.

04:00 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor’s (SP), Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB "ya ve yerel para cinsinden kredi notunu da "BBB"den "BBB-"ye düşürdü.

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03:50 Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Rusya ile sonsuza kadar diplomasiyi ortadan kaldırmadık"

03:00 ABD Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrov'a yaptırım

01.51: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle kınayan kararını Rusya ‘veto’ etti.

01.10: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgaline ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Bugün zor bir gündü fakat gece çok daha zor olacak. Gece saldıracaklar." dedi.

FOTOĞRAF 6 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. günü...<br><br> Rus birlikleri Kiev'e doğru ilerliyor. Gece saatlerinde Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.<br><br> Ukrayna askeri, Rusların tehdidi altındaki Kiev’de bir yolda konuşlandı.<br><br> Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Ukrayna askerleri Kiev'in merkezinde konuşlandı: Eller tetikte bekliyorlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor. Ukrayna askerleri, Kiev merkezinde herhangi bir girişe karşı konuşlandı.



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00.30: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, Rusya'nın 'müzakere istemiyorlar' iddialarını yalanladı: Rusya ile her zaman görüşüyoruz. Kiev ve Moskova şu anda müzakerelerin yeri ve zamanını tartışıyor.

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23.42: Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını duyurdu.

23.20: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in Moskova ile görüşmeleri reddettiğini açıkladı.

23.18: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı nedeniyle katılım sürecini sona erdirme ve Moskova ofisini kapatma kararı aldı.

OYNAT 00:22 Ukraynalı komutandan Rus askerlerine gözdağı: Bayraktarları beğendiniz mi? Ukrayna Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın işgalci Rus askerlerine yönelik konuşması sosyal medyada gündem oldu. Rus askerlerine Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2'leri hatırlatan Ukraynalı komutan, 'Bayraktarları beğendiniz mi? Başınızın tepesinde uçuşan nedir. Sizinle savaşmak için şeyimiz var, en iyisi teslim olun. Şansınız varken kaçın' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni topladı. BiP'te paylaş

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21.13: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını söyledi ve ülkede yaklaşık 16 bin vatandaşın olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Ukrayna'nın Montrö talebi ile ilgili de açıklamada bulunarak "Türkiye taraf olduğu anlaşmalara her zaman uymuştur" diye konuştu.

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20.10: Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi nedeniyle olağanüstü olarak toplanan NATO, liderlerin imzasını taşıyan ortak bir açıklama metni yayımladı: Rusya'nın saldırı kararı korkunç bir stratejik hata. NATO'nun Ukrayna'nın mevcut kara ve deniz sınırlarına dair pozisyonu asla değişmeyecek.

19.30: Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı.

19.01: Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi, Rusya'nın temsil hakkını askıya aldı.

18.40: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

18.00: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus yetkililerin ülkedeki mal varlıklarını donduracağını ve ticari faaliyetlerini yasaklayacağını bildirdi.

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17.55: Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 10 uçak, 80 tank, 7 helikopter, 516 zırhlı araçlarını imha ettik.

17.53: Lviv'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

17.43: Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayan Putin: Rus askeri birliklerinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Ukrayna sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Kendinizi koruyun ve hakimiyet elinize alın. Rusya, 'sivillere saldırdı' diyorlar. Bu milliyetçilerin sizi kullanmasına izin vermeyin. Neo-Nazi pislikleriyle elbette anlaşmayacağız.

17.15: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Birkaç füze anaokuluna isabet etti. Ölenler arasında çocuklar var. Savunmaya sivil insanlar da katılacak, onlara silah da dağıtıldı. Direnmeye devam edeceğiz. Rusya'nın panik yayma ve Ukrayna toplumunu bölme çabaları suya düştü. 10 Rus uçağı ve 7 helikopter düşürüldü. Rus tarafında 2 bin zaiyat 2 bin askeri aşabilir. Türkiye’den insanı yardım alma çalışmalarımız devam ediyor."

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16.58: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın dün Moskova'ya diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle ilgili nota gönderdiğini söyledi.

16.30: TBMM Başkanı Şentop, Montrö Antlaşması'ndaki hükümlerin açık ve net olduğunu, Türkiye'nin anlaşma hükümlerine harfiyen riayet edeceğini belirtti.

15.58: Kremlin: Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır.

15.57: AB'den Putin ve Lavrov'a yaptırım: Mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

15.54: Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.

15.40: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden sirenler çalıyor.

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15:22: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Bugünün anaokullarına ve yetimhanelere yönelik Rus saldırıları, savaş suçları ve Roma Statüsü'nün ihlalleridir. Başsavcılıkla birlikte bu ve diğer malzemeleri topluyoruz ve hemen Lahey'e aktaracağız. Sorumluluk kaçınılmazdır.

15.00: Putin'den Zelenskiy'nin çağrısına yanıt: Ukrayna ile üst düzey müzakereye hazırız.

14.36:Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslendi: Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım.

14.11: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, çıkarmayı engellemek için sahilleri mayınlıyor.

13.45: Rusya'nın Bişkek Büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

OYNAT 00:18 Ukraynalı kız sığınaktan Putin'e seslendi: Ordunuzu geri çekin Ukraynalı bir çocuk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek ordusunu geri çekmesini istedi.



Rusya'nın Ukrayna saldırıları ikinci gününde de devam ediyor. Ülkeden bomba ve siren sesleri yükselirken, Ukraynalı bir çocuk Putin'e seslenmek için kameranın karşısına geçti. Buz mavisi gözleriyle ve yüzündeki yara iziyle çektiği görüntüde konuşan çocuk, 'Vladimir Putin, Ukraynalı çocuklar size sesleniyor. Ordunuzu geri çekin' ifadelerini kullandı.. BiP'te paylaş

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13:44: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik konuları ele alınmış ve değerlendirdi.

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13.43: Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını ama milli çıkarlar doğrultusunda Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayacaklarını söyledi.

13.40: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğini ve Ukrayna Ordusu üniforması giymiş kişilerin olduğu sabotaj grubunun videosunu paylaştı.

13.36: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ve AB tarafından uygulanan yaptırımlara karşılıklılık ilkesine göre misilleme önlemleri alarak yanıt vereceğini söyledi.

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13.25: Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Birlik Komutanı Yuri Galushkin, yaşlarına bakılmaksızın tüm sivillerin askere alınması için prosedürlerin kolaylaştırıldığını bildirdi. Açıklamada, "Bugün, Ukrayna'nın her şeye ihtiyacı var. Yalnızca pasaportunuzu ve kimlik numaranızı getirin. Yaş sınırlaması yoktur." ifadelerine yer verildi.

13:24: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısında, eğitim amacıyla bu ülkede bulunan Iraklı bir gencin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

13.19: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamadıklarını söyledi. Ukrayna'daki mevcut hükümetin demokratik olduğunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Lavrov, "Halihazırdaki hükümet dışarıdan getirilmiş. Rusya Ukrayna halkının bağımsız olmasını istiyor" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini söyledi.

13.00 Ukrayna Kara Kuvvetleri: Rus tank sütununun ilerlemesini durdurmak için Henichesk köprüsünü havaya uçurma kararı alındı. Ukrayna askeri Skakun Vitaliy bu görevi yerine getirmek için gönüllü oldu. Köprüyü kazdı ama ayrılamadı ve kendisiyle birlikte havaya uçurdu. Onun kahramanca eylemi, düşmanın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı, bu da birimin yerini değiştirmesine ve savunma düzenlemesine izin verdi.

12.51: Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada), Budapeşte Memorandumu kapsamında garantör devletlerden Rus saldırganlığını durdurmak için acilen harekete geçmelerini istedi.

12.48: UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Şampiyonlar Ligi finali St. Petersburg şehrinden alınarak Paris’e verildiğini duyurdu.

12.42: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna kendini savunuyor. Tüm büyük şehirler Rusya'nın çeşitli çabalarına rağmen Ukrayna'nın kontrolü altında. Sabotaj gruplarının sızma girişimleri etkisiz hale getiriliyor. Havalimanının güçlü savunması sayesinde Rus askerleri oraya giriş yapamadı. Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı yerler işgalden kurtarıldı ve askerler ciddi kayıplar verdi. Yüzlerce işgalci yok edildi, onlarca teçhizat yok edildi. Komşularımızdan yardım almaya başladık. Ukrayna yönetimi Kiev’de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Putin’in planları suya düştü. Saldırı girişimi git gide zayıflıyor. Cephe hattında ilerleme yapamadılar. İşgalcinin ana hedefi cumhurbaşkanımızın ta kendisi. İkinci hedefleri ise cumhurbaşkanımızın ailesi. Aklı başında modern hangi insan, cumhurbaşkanının ailesini neden hedef alsın? Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için savaşıyoruz ve direnişe devam edeceğiz. Biz barış arayışlarına son vermiyoruz. Erdoğan’a bu barış arayışı konusunda girişimleri için teşekkür etmek istiyorum.

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12.26: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla personelini kaybettiğini ve Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ilk 24 saatinde ana hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını bildirdi.

12.26: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov, günlük basın toplantısında Rus ordusunun Ukrayna genelinde 118 askeri tesisi faaliyet dışı bıraktığını belirterek Rus ordusunun kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali’nin rutin çalışma düzeninde devam ettiğini belirtti.

12.25: Rus ordusuna ait tank, Kiev Obolon'da içinde sivillerin bulunduğu bir aracı ezdi.

12.20: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de resmi binaların yer aldığı bölgede silah sesleri duyuldu.

FOTOĞRAF 19 Rusya’nın Ukrayna’ya karşı aldığı savaş kararı ve başlattığı askeri operasyon küresel piyasaları sarstı. Birçok emtia sınıfında yukarı doğru hareketlenmeler görülürken, tüm riskli varlıklara sert satış geldi. Altın ise böyle bir ortamda 1.963 dolarons seviyesine kadar uzanarak son 13 ayın en yüksek seviyesine geldi. Güvenli liman olarak öne çıkmaya devam eden ons altın Rusya’nın fiilen Ukrayna'ya savaş açmasıyla yüzde 3'e yakın yükseliş kaydetti. Uzmanlara göre artan gerilim altın fiyatlarında rekoru tetikleyebilir. Dünya'da yer alan habere göre; Dün öğle saatleri itibariyle 1,965 dolara dayanan ons altında 1975 seviyesi ilk direnç olarak izlenecek. Ancak analistler olağanüstü koşullardan geçtiğimizin akılda tutulmasını tavsiye ediyor. eğerli metallerin performansında teknik görünümden ziyade özellikle Ukrayna’dan gelecek haber akışının belirleyici olacağı ifade ediliyor. Tam tersi bir senaryo da geçerli olmakla birlikte, çatışmaların genişleyerek devam etmesi değerli metallere yönelimi tetikleyerek daha yüksek seviyelere kapı aralayabilir. Nitekim teknik görünüme bakıldığında 2.000 dolar direnç hedefl eri arasında gösterilmeye başlandı. Uzmanlar 1.995 ve 2.032 dolar seviyelerini önemli dirençler olarak sayıyor. Sonrasında ise 2.075 dolarlık rekora giden yolun açılabileceği belirtiliyor. Diğer yandan gelişmelerin seyrine bağlı olarak olası yaşanabilecek düşüşlerde ise 1.910 seviyesi ilk önemli destek olarak gösteriliyor. GRAM ALTIN FİYATI: 876,19 896,95 ÇEYREK ALTIN FİYATI: <br>1.378,66 1.409,15 YARIM ALTIN FİYATI: <br>2.746,55 2.815,92 CUMHURİYET ALTINI FİYATI : 5.510,32 5.614,61 ATA ALTIN FİYATI: <br>6.049,05 <br>6.206,23 SPOT ALTIN TLGR FİYATI: 860,99 <br>861,14 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrasında 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Güvenli liman olarak öne çıkmaya devam eden ons altın Rusya'nın fiilen Ukrayna'ya savaş açmasıyla yüzde 3'e yakın yükseliş kaydetti. Uzmanlara göre fiyatlar rekora gidiyor. İşte altında ortaya çıkan son tahminler.. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 16 Ukrayna Acil Durum ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde saldırılar sonucunda zarar gören ve yangın çıkan binalarda yaşayan sivil halkı tahliye etti. Devlet Başkanı Zelenski, sabaha karşı yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucunda şu ana kadar 137 Ukraynalının hayatını kaybettiğini, 316 kişinin yaralandığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyulmaya başlandı. Ülkenin farklı bölgelerinde Rus güçleriyle Ukrayna askerleri arasında çatışmalar devam ederken, askeri müdahalenin faturası ağırlaşıyor.<br><br> Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Kiev'de gece meydana gelen saldılar sonucunda hasar gören ve yangın çıkan binalara müdahalelerde bulundu.



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FOTOĞRAF 35 Rusya'nın başkenti Moskova'da, ülkenin 2. büyük kenti St. Petersburg ve önde gelen diğer şehirlerde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Ukrayna'ya gerçekleştirilen askeri operasyon protesto edildi. Meydanlarda toplananlar savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı. Gösterilerde Devlet Başkanı Putin aleyhine de slogan atıldı. Bazı gösterilerde polisle protestocular arasında arbede yaşandı ve göstericilerden gözaltına alınanlar oldu. Yaptığı paylaşımda, ülkesi Rusya'yı ve Putin'i eleştiren ünlü Rus satranç oyuncusu Garry Kasparov, Ukrayna'nın askeri olarak derhal desteklenmesini istedi. \"Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun\" ifadelerini kullanan ünlü satranç şampiyonunun paylaşımında öne çıkan mesajları şöyle: \"Ukrayna'yı askeri olarak, derhal destekleyin... Rusya'yı her uluslararası ve finans kuruluşundan kovun. PACE, Interpol gibi... Rusya'dan gelen tüm büyükelçileri geri yollayın... Putin'in küresel propaganda makinesinin tüm unsurlarını yasaklayın... Diktatörün yalan ve nefret yaymasına yardım etmeyi bırakın... Putin'in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin... Rus petrol ve gazını almayın. OPEC'e baskı yapın, üretimi artırın... Maliyetlerin, fedakarlıkların olacağını kabul edin... Mücadele zamanı.\" Rusya'da savaş karşıtı gösteriler hızla yayılıyor: 47 kentte halk sokağa döküldü Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından, savaş karşıtı protesto gösterileri ülkenin 47 kentine yayıldı. Gözaltına alınanların sayısı bini buldu. Dünyaca ünlü Rus satranç oyuncusu Kasparov, ülkesini eleştirdi. Kasparov, "Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 19 Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kiev'de korkunç roket saldırılarının gerçekleştiğini belirtti. En son başkent Kiev'in buna benzer bir durumu 1941'de Nazi Almanya'sı saldırdığında yaşandığına dikkati çeken Kuleba, \"Ukrayna o şeytanı yendi ve bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin. Tüm ilişkileri kesin. Rusya'yı her yerden atın.\" değerlendirmelerinde bulundu. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklanmıştı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı. Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti. Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Kiev'deki saldırıları Nazi Almanya'sı dönemine benzetti: Korkunç roket saldırıları gerçekleşiyor Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanırken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan twitter üzerinden yeni bir açıklama daha geldi. Rusya'nın Kiev'e roket saldırılarını Nazi Almanya'sı dönemine benzeten Kuleba, ''Kiev'de korkunç roket saldırıları gerçekleşiyor, Ukrayna o şeytanı yendi ve bunu da yenecek.'' dedi. BiP'te paylaş

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