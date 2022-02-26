Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde üçüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde üçüncü güne girildi. Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor. Dünya ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimine yönelik peş peşe yaptırım kararları açıklıyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler..
Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.
BÖLGEDE PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gecenin zor geçeceği ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiği uyarısı sonrasında, şehirde ağırlıklı olarak meskun mahallelerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu.
Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı.
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Kiev'in batı girişindeki Zafer Caddesi'nden Rus birliklerinin şehre sokak çatışmalarıyla girmeye çalıştığı ifade edildi.
Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi, yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi.
RUS ASKERLERİ PARAŞÜTLERLE İNDİ
Kiev bölgesinde bulunan Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı belirtildi.
Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç 1 1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini söyledi. Şehirde çatışmalar olduğunu ve Rus askerlerinin roket saldırıları gerçekleştirdiğini aktaran Balasinoviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirmişti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağının vurulduğunu bildirmişti.
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İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
08:00 ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği, ülkedeki ABD’lilere en yakın sığınakları bulmaları yönünde uyardı.
07:42 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın Melitopol kentinde kontrolünü sağladığını duyurdu.
07:16 ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.
07:00 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Minsk’te müzakereler yapılması önerisini kabul ettiğini duyurdu.
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06:30 Zelenskiy: "Ukrayna’ya yeni yardımlar konusunda dünya liderleriyle anlaştım"
06:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.
06:00 Ukrayna’daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.
05:55 Birleşmiş Mİlletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sergei Kislitsa ile Rus meslektaşı Vassily Nebizia arasında sert tartışmalar yaşandı.
04:00 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor’s (SP), Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB "ya ve yerel para cinsinden kredi notunu da "BBB"den "BBB-"ye düşürdü.
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03:50 Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Rusya ile sonsuza kadar diplomasiyi ortadan kaldırmadık"
03:00 ABD Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrov'a yaptırım
01.51: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle kınayan kararını Rusya ‘veto’ etti.
01.10: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgaline ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Bugün zor bir gündü fakat gece çok daha zor olacak. Gece saldıracaklar." dedi.
21.13: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını söyledi ve ülkede yaklaşık 16 bin vatandaşın olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Ukrayna'nın Montrö talebi ile ilgili de açıklamada bulunarak "Türkiye taraf olduğu anlaşmalara her zaman uymuştur" diye konuştu.
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20.10: Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi nedeniyle olağanüstü olarak toplanan NATO, liderlerin imzasını taşıyan ortak bir açıklama metni yayımladı: Rusya'nın saldırı kararı korkunç bir stratejik hata. NATO'nun Ukrayna'nın mevcut kara ve deniz sınırlarına dair pozisyonu asla değişmeyecek.
19.30: Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı.
19.01: Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi, Rusya'nın temsil hakkını askıya aldı.
18.40: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.
18.00: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus yetkililerin ülkedeki mal varlıklarını donduracağını ve ticari faaliyetlerini yasaklayacağını bildirdi.
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17.55: Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 10 uçak, 80 tank, 7 helikopter, 516 zırhlı araçlarını imha ettik.
17.53: Lviv'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
17.43: Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayan Putin: Rus askeri birliklerinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Ukrayna sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Kendinizi koruyun ve hakimiyet elinize alın. Rusya, 'sivillere saldırdı' diyorlar. Bu milliyetçilerin sizi kullanmasına izin vermeyin. Neo-Nazi pislikleriyle elbette anlaşmayacağız.
17.15: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Birkaç füze anaokuluna isabet etti. Ölenler arasında çocuklar var. Savunmaya sivil insanlar da katılacak, onlara silah da dağıtıldı. Direnmeye devam edeceğiz. Rusya'nın panik yayma ve Ukrayna toplumunu bölme çabaları suya düştü. 10 Rus uçağı ve 7 helikopter düşürüldü. Rus tarafında 2 bin zaiyat 2 bin askeri aşabilir. Türkiye’den insanı yardım alma çalışmalarımız devam ediyor."
16.58: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın dün Moskova'ya diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle ilgili nota gönderdiğini söyledi.
16.30: TBMM Başkanı Şentop, Montrö Antlaşması'ndaki hükümlerin açık ve net olduğunu, Türkiye'nin anlaşma hükümlerine harfiyen riayet edeceğini belirtti.
15.58: Kremlin: Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır.
15.57: AB'den Putin ve Lavrov'a yaptırım: Mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
15.54: Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.
15.40: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden sirenler çalıyor.
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15:22: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Bugünün anaokullarına ve yetimhanelere yönelik Rus saldırıları, savaş suçları ve Roma Statüsü'nün ihlalleridir. Başsavcılıkla birlikte bu ve diğer malzemeleri topluyoruz ve hemen Lahey'e aktaracağız. Sorumluluk kaçınılmazdır.
15.00: Putin'den Zelenskiy'nin çağrısına yanıt: Ukrayna ile üst düzey müzakereye hazırız.
14.36:Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslendi: Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım.
14.11: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, çıkarmayı engellemek için sahilleri mayınlıyor.
13.45: Rusya'nın Bişkek Büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.
13:44: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik konuları ele alınmış ve değerlendirdi.
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13.43: Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını ama milli çıkarlar doğrultusunda Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayacaklarını söyledi.
13.40: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğini ve Ukrayna Ordusu üniforması giymiş kişilerin olduğu sabotaj grubunun videosunu paylaştı.
13.36: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ve AB tarafından uygulanan yaptırımlara karşılıklılık ilkesine göre misilleme önlemleri alarak yanıt vereceğini söyledi.
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13.25: Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Birlik Komutanı Yuri Galushkin, yaşlarına bakılmaksızın tüm sivillerin askere alınması için prosedürlerin kolaylaştırıldığını bildirdi. Açıklamada, "Bugün, Ukrayna'nın her şeye ihtiyacı var. Yalnızca pasaportunuzu ve kimlik numaranızı getirin. Yaş sınırlaması yoktur." ifadelerine yer verildi.
13:24: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısında, eğitim amacıyla bu ülkede bulunan Iraklı bir gencin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
13.19: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamadıklarını söyledi. Ukrayna'daki mevcut hükümetin demokratik olduğunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Lavrov, "Halihazırdaki hükümet dışarıdan getirilmiş. Rusya Ukrayna halkının bağımsız olmasını istiyor" dedi.
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini söyledi.
13.00 Ukrayna Kara Kuvvetleri: Rus tank sütununun ilerlemesini durdurmak için Henichesk köprüsünü havaya uçurma kararı alındı. Ukrayna askeri Skakun Vitaliy bu görevi yerine getirmek için gönüllü oldu. Köprüyü kazdı ama ayrılamadı ve kendisiyle birlikte havaya uçurdu. Onun kahramanca eylemi, düşmanın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı, bu da birimin yerini değiştirmesine ve savunma düzenlemesine izin verdi.
12.51: Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada), Budapeşte Memorandumu kapsamında garantör devletlerden Rus saldırganlığını durdurmak için acilen harekete geçmelerini istedi.
12.48: UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Şampiyonlar Ligi finali St. Petersburg şehrinden alınarak Paris’e verildiğini duyurdu.
12.42: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna kendini savunuyor. Tüm büyük şehirler Rusya'nın çeşitli çabalarına rağmen Ukrayna'nın kontrolü altında. Sabotaj gruplarının sızma girişimleri etkisiz hale getiriliyor. Havalimanının güçlü savunması sayesinde Rus askerleri oraya giriş yapamadı. Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı yerler işgalden kurtarıldı ve askerler ciddi kayıplar verdi. Yüzlerce işgalci yok edildi, onlarca teçhizat yok edildi. Komşularımızdan yardım almaya başladık. Ukrayna yönetimi Kiev’de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Putin’in planları suya düştü. Saldırı girişimi git gide zayıflıyor. Cephe hattında ilerleme yapamadılar. İşgalcinin ana hedefi cumhurbaşkanımızın ta kendisi. İkinci hedefleri ise cumhurbaşkanımızın ailesi. Aklı başında modern hangi insan, cumhurbaşkanının ailesini neden hedef alsın? Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için savaşıyoruz ve direnişe devam edeceğiz. Biz barış arayışlarına son vermiyoruz. Erdoğan’a bu barış arayışı konusunda girişimleri için teşekkür etmek istiyorum.
12.26: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla personelini kaybettiğini ve Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ilk 24 saatinde ana hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını bildirdi.
12.26: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov, günlük basın toplantısında Rus ordusunun Ukrayna genelinde 118 askeri tesisi faaliyet dışı bıraktığını belirterek Rus ordusunun kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali’nin rutin çalışma düzeninde devam ettiğini belirtti.
12.25: Rus ordusuna ait tank, Kiev Obolon'da içinde sivillerin bulunduğu bir aracı ezdi.
12.20: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de resmi binaların yer aldığı bölgede silah sesleri duyuldu.