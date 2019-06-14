Esed rejim güçleri Suriye’nin İdlib kentindeki Türk gözlem üssünü bir kez daha bombaladı. Önceki gece saat 03:30 sıralarında başlayan saldırı sabah saatlerine dek devam etti. İdlib güneyindeki Şir Mağar’ın Zaviye dağında bulunan 10 No’lu TSK üssüne 35 adet havan mermisinin düşmesi sonucu 3 Mehmetçik yaralandı.

Yeni Şafak, barış girişimlerini sabote amaçlı saldırının koordinatlarına ulaştı. Buna göre rejim güçleri, TSK üssünü el-Mekatip, Huveyz ve Kerkep askeri üslerinde konuşlu topçu bataryalarıyla vurdu. Saldırının Türkiye ile Rusya arasında devam eden ve muhalif kaynaklarca da doğrulanan ateşkes görüşmelerinin devam ettiği saatlerde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Saldırıya uğrayan TSK üssünde kısmi hasar oluştu.

HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞTILAR

Saldırının ardından Rus medyası, terör eyleminin bölgedeki muhalif birliklerce yapıldığını iddia etti. Yeni Şafak’a konuşan ÖSO’nun Hama’daki operasyon biriminden Albay Ebu Muammed, Türk gözlem noktasının 5. kez hedef alındığını hatırlatarak, İdlib ve Hama kırsalında hiçbir muhalif grubun teknik olarak böyle bir saldırı imkanına sahip olmadığını vurguladı.

“Biz Türk kardeşlerimizle zaten aynı noktadayız. Tüm gelişmeleri birebir yaşayan tarafız” diyen ÖSO Komutanı, bu tür haberlerle Rusya’nın hedef şaşırtmaya çalıştığını kaydetti. Saldırıyı rejim güçlerinin yaptığına ilişkin ÖSO ve İdlib Gözlemevi’nin yeterli delile sahip olduğunu kaydeden Muhammed şu bilgileri verdi:

ORASI İDLİB’E AÇILAN KAPI

“Esed ve destekçileri 44 gün önce Hama kırsalında başlattığı saldırı dalgasıyla İdlib’e yürümek istedi. Muhalifler önce bu hava destekli yoğun saldırı dalgasını durdurdu ve son 10 günlük süreçte ise düşmanı geriletti. İdlib merkeze ulaşmak için birçok nokta denediler. Türk askerinin bulunduğu Şir Mağar ve Kibeyne bölgeleri Esed için İdlib’e açılan kapı niteliğinde.

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Şir Magar’ı geçmeleri halinde Gab Ovası ve onlarca belde otomatikmen düşmüş olacak. Türk gözlem noktasının boşaltılmasını istiyorlar ve bu sebeple taciz ediyorlar. Rejim medyası günlerdir Türkiye’nin Şir Mağar’ı boşaltması gerektiği yönünde yayın yapıyor. Ancak Türk kardeşlerimiz ilkeli durdu ve Suriye halkının can güvenliği için şehit, yaralı verme pahasına bölgeden ayrılmadı.”

Vururuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’deki askeri gözlem noktasına yönelik rejim saldırılarının devam etmesi halinde sahada gereken cevabın verileceğini söyledi. Ankara’yı ziyaret eden Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği basın toplantısında soruları cevaplayan Çavuşoğlu, İdlib’de silahların susması için Rusya ile yoğun çaba sarf ettiklerini ancak bölgede tam olarak ateşkes sağlanamadığını anlattı. 3 Türk askerinin yaralandığı son saldırıya ilişkin Esed güçlerini uyaran Çavuşoğlu, “Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile de bu konuda görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse gereğini de yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın” dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian’a da ‘PKK/YPG ile ilişki’ konusunda endişelerini ifade eden Çavuşoğlu, “Fransa’nın YPG ile yakın işbirliğini doğru bulmuyoruz. Fransa’nın YPG ile işbirliği içinde olması Fransa’ya yakışmaz. PKK eşittir YPG’dir” dedi. Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’nin Suriye konusunda -bir konu hariç- tüm başlıklarda Fransa ile ortak hareket ettiğini dile getirdi. Bu arada Fransız Bakan, Rum basınında yer alan Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta üs edineceği ve buradaki askeri mevcudiyetini kalıcı hale getireceği iddialarını kesin bir dille yalanladı.