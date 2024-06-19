Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği'nden Uganda'da bin 66'ncı su kuyusu

Daha önce olduğu gibi bundan sonra da Uganda halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Tagiyev, "Dernek olarak kuraklıkla mücadele eden 30'dan fazla ülkede Bir Damla Umut Projesi kapsamında su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Yıl içerisinde açılan su kuyuları, her gün içme suyu temin etmek için çile çeken yerel halk arasında büyük sevince neden oluyor. Bu çalışmayla, kirli içme sularından doğabilecek hastalıkların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Şimdiye kadar Uganda'da açtığımız su kuyularıyla günde 500 bin insan temiz içme suyuna erişebiliyor." dedi.